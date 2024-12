Van Hanegem is lyrisch over één Feyenoorder: 'Hij kan misschien wel de top halen'

Willem van Hanegem is enorm te spreken over de ontwikkelingen van Anis Hadj-Moussa. De vleugelaanvaller van Feyenoord wordt door de columnist vooral geprezen vanwege zijn puike optreden tegen Manchester City en De Kromme ‘sluit niet uit dat Hadj-Moussa de top nog kan bereiken’.

Waar de van Vitesse overgekomen buitenspeler in de openingsfase van het seizoen veelal genoegen moest nemen met een plek op de bank bij Feyenoord, heeft Hadj-Moussa de afgelopen weken een steeds prominentere rol gekregen binnen de Feyenoord-selectie.

In de afgelopen drie Eredivisie-wedstrijden was de aanvaller tweemaal trefzeker, terwijl hij ook in de laatste twee Champions League-duels wist te scoren. Het verbeterde rendement en de geleverde defensieve arbeid is ook Van Hanegem niet ontgaan.

“Hadj-Moussa kapte een paar dagen eerder tegen Manchester City een van de meest geroemde verdedigers ter wereld, Josko Gvardiol, voortdurend uit”, zo schrijft Van Hanegem in zijn column van het Algemeen Dagblad. “Alsof de Kroaat nog nooit een schijntrap had gezien, zo vaak trapte hij er in.”

“Als andere managers in de Premier League die Hadj-Moussa deze week in de Champions League zagen, dan zullen ze toch wel denken: heel aardige speler is dat. Ja, hij is ‘al’ 22, maar ik sluit niet uit dat hij de top nog kan bereiken.”

“Toen hij naar Feyenoord ging, riepen de mensen massaal dat hij niet verdedigde. En Edward Sturing had hem vast niet voor niets even uit de selectie gezet bij Vitesse. Maar die gozer rent zich toch de zenuwen als Feyenoord de bal heeft verloren?”

“Natuurlijk moet Hadj-Moussa het overzicht bewaren, maar dit soort spelers moet je ook vaak hun gang laten gaan”, besluit Van Hanegem. “En dan kiezen ze weleens voor zelf schieten in plaats van een voorzet. Zolang dat niet alleen maar het geval is, kan dat. Hadj-Moussa moet vooral blijven doen wat in hem opkomt, want dat is zijn grote kracht.”