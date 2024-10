Van Hanegem: 'Hij is een mysterie: één mooie actie, maar verder deed hij alles verkeerd'

Willem van Hanegem is bepaald niet onder de indruk van de voorhoede van Feyenoord. De Kromme noemt het in zijn column voor het Algemeen Dagblad opvallend dat de Rotterdammers ondanks drie matig presterende voorhoedespelers wonnen van FC Twente (2-1).

Feyenoord had in de eerste helft grote moeite om FC Twente onder druk te zetten, zag ook Van Hanegem. "Als een kip zonder kop. Werkelijk overal waren ze te laat."

Van Hanegem mist leiders in het veld bij Feyenoord. "Ik zie niemand die zegt dat lukraak naar verdedigers sprinten niet slim is en het probeert aan te passen."

Ook wanneer Feyenoord de bal in bezit had, ging lang niet alles goed. Het probleem zat volgens Van Hanegem vooral in de voorhoede.

"Igor Paixão deed maar weer wat, Ibrahim Osman heb ik nog niet op veel goeds kunnen betrappen. En Ayase Ueda is een mysterie", aldus Van Hanegem.

"Die kopbal van Ueda was mooi, dat lukte hem ook al tegen NAC Breda, maar verder deed hij eigenlijk alles verkeerd. Terwijl hij nu toch echt een kans van maanden heeft om het te laten zien (door de blessure van Santiago Gimenez, red.). Maar het houdt nog niet over."

Brobbey

Ueda is niet de enige spits in de Eredivisie die het lastig heeft. Zo heeft Ajax-aanvaller Brian Brobbey dit seizoen nog geen competitiedoelpunt gemaakt. "Voor Brobbey is het wel lekker dat die kleine druktemaker uit Italië (Francesco Farioli, red.) voortdurend van opstelling verandert, want Brobbey is nog niet de koele afmaker die hij moet zijn bij Ajax", schrijft Van Hanegem.