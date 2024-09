Van Hanegem begrijpt he-le-maal niets van Van Persie: ‘Het lijkt wel een kleuterklas’

Willem van Hanegem heeft met stijgende verbazing zitten kijken naar het interview dat Robin van Persie gaf na afloop van de 9-1 nederlaag tegen AZ. De trainer van sc Heerenveen gaf aan trots te zijn op zijn spelers, maar dat schiet bij Van Hanegem in het verkeerde keelgat, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“ Robin van Persie zei het echt!”, begint Van Hanegem zijn column. “Nog nooit verloor Heerenveen met dat soort cijfers, maar hij zei na afloop dat hij trots was op de jongens. Dat woord kun je dus de rest van het seizoen niet meer gebruiken”, oordeelt De Kromme.

“Want waar ben je als trainer dan straks nog precies trots op? Als je van een topclub wint? Trots na zo’n wedstrijd, het zal de tijd wel zijn.” Heerenveen ging nog met een minimale achterstand van 2-1 de rust in, maar na de theepauze was het binnen no-time gespeeld. Van Hanegem snapt niet dat de Friezen de stand zo hoog konden laten oplopen.

“Met grote cijfers verliezen, dat kan een keertje. Maar het is wel een beetje veredeld jeugdvoetbal als je met 5-1 achter staat en dan met de laatste lijn op de middenlijn gaat staan, terwijl AZ over de snelheid van Ibrahim Sadiq beschikt”, kraakt Van Hanegem de tactische keuzes van Van Persie.

“En dat alleen omdat je als team zo graag voor aanvallend voetbal wil staan. Dat op zich valt te prijzen, maar bij 5-1 is de wedstrijd gespeeld en moet je voorkomen dat je wordt afgeslacht. En dat deed Heerenveen totaal niet. Dat is naïef en daar hoef je dan ook niet trots op te zijn. Heerenveen moest het volgens Van Persie ook nog ‘ownen’ ofzo. Wat een gelul allemaal. Het lijkt wel een kleuterklas”, zo luidt het bikkelharde oordeel.

Brian Priske

Van Hanegem uit eveneens zijn zorgen om Feyenoord-trainer Brian Priske. Vooral het kringetje dat de groep na afloop van iedere wedstrijd op het veld moet maken, is volgens hem belachelijk. “Ik zou als speler zeggen: ‘Je gaat er zelf maar staan, maar ik doe niet meer mee aan die onzin.’”

“Iedereen ziet het verschil in niveau, het wordt steeds minder. Dat hebben ze gewoon onderschat bij Feyenoord”, vervolgt De Kromme. Ik dacht dat de lat omhoog was gegaan en dat er voor jaren een basis was gelegd om te presteren. Nou, ik zie geploeter met te veel spelers die de kwaliteiten missen. Die slotfase van Gijs Smal, dat kan toch niet?”