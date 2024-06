Van Gelder over enkelvoudig international: ‘Kan zomaar topscorer worden op EK’

Jack van Gelder denkt dat Brian Brobbey zomaar de topscorer van het Nederlands elftal zou kunnen worden op het EK in Duitsland. Dat vertelt hij in De Oranjezomer. Brobbey speelde pas één interland, maar werd door bondscoach Ronald Koeman wel opgenomen in de definitieve selectie.

In de talkshow wordt met Anouk Hoogendijk, oud-international van de Oranje Leeuwinnen, vooruitgeblikt op het EK. Nederland speelt de eerste wedstrijd over ruim anderhalve week, tegen Polen.

“Ik ga voor de halve finale”, antwoordt Hoogendijk op de vraag hoever ze denkt dat Oranje gaat komen. “Maar het ligt er ook een beetje aan wie je gaat treffen.”

“Ik heb er wel vertrouwen in dat we wel de kwaliteiten in huis hebben. Verdedigend staan we gewoon heel goed, zoals veel mensen al zeggen. We hebben veel opties op het middenveld, maar het is nog wel een beetje hopen dat de smaakmakers gewoon fit zijn”, aldus Hoogendijk.

Bas Nijhuis en Jack van Gelder, ook aanwezig in de talkshow, bespreken vervolgens wie ze liever in de spits zien bij Oranje: Memphis Depay of Brobbey.

"In principe zie ik in eerste instantie het liefst Memphis als hij in de vorm is waarin hij vroeger verkeerde, want hij is de topscorer in deze ploeg van het Nederlands elftal”, geeft Van Gelder zijn mening. “Brobbey heeft ook heel bijzondere kwaliteiten, maar het is een iets anders spelletje dat je dan speelt.”

Nijhuis lijkt juist een lichte voorkeur te hebben voor Brobbey. “Ik moet zeggen: Memphis heeft ons al heel veel gebracht, die moet ook echt de credits hebben. Maar als Brobbey in goeden doen is, dat had hij in een bepaalde fase bij Ajax ook, denk ik dat hij levensgevaarlijk is”, aldus de scheidsrechter.

Van Gelder kan zich daar wel in vinden. “Deze jongen kan niks doen op een EK, maar hij kan ook zomaar topscorer worden, want hij heeft de potentie wel”, besluit de voormalig verslaggever.

