Virgil van Dijk onthult inhoud van onderonsje met scheidsrechter na afgekeurde doelpunt van Xavi Simons bij Oranje

Virgil van Dijk vroeg aan scheidsrechter Anthony Taylor waarom de VAR-check na het afgekeurde doelpunt van Xavi Simons zo lang duurde, zo vertelt de aanvoerder van het Nederlands elftal voor de camera's van ESPN.

Simons dacht een heldenrol te vertolken en Oranje langs Frankrijk te schieten. Zijn schot vloog hard in de rechteronderhoek, maar Denzel Dumfries zou keeper Mike Maignan hebben gehinderd. De assistent-scheidsrechter vlagde het doelpunt tamelijk laat af, waarna een lange VAR-check die beslissing bevestigde.

Op televisie was te zien hoe Van Dijk, samen met Frankrijk-aanvoerder Antoine Griezmann, druk in conclaaf was met Taylor. “Dat gesprek was vrij uitgebreid”, stelt ESPN-presentator Vincent Schildkamp in gesprek met Van Dijk.

"Natuurlijk, omdat ik vragen bleef stellen", antwoordt de captain. "Wat ik gevraagd heb? Waarom het zo lang duurde. Als ik alle wedstrijden heb bekeken, gaat alles vrij snel en best wel soepel”, legt Van Dijk zijn verbazing uit. “Daarom was mijn vraag - een paar keer op rij wel - waarom het zo lang duurde.”

“Verder heb ik er eigenlijk niks meer over te zeggen. Er is genoeg over gesproken. Helaas telde hij niet voor ons, maar we moeten nu verder en dat gaan we ook doen”, zo kapt de aanvoerder het onderwerp af. Dinsdag neemt Van Dijk het met Oranje op tegen Oostenrijk.

Volgens het Algemeen Dagblad had de langdurige VAR-check te maken met een van de fotografen van de nieuwssite. Pim Ras stootte per ongeluk een kastje om en zo werd het signaal met de videoscheidsrechter verbroken.

Ras kreeg vervolgens bezoek van een boze UEFA-official. "Die man vertelde op driftige toon dat het mijn schuld was dat het allemaal zo lang had geduurd bij dat buitenspelmoment van Xavi Simons, omdat ik het VAR-systeem zou hebben beïnvloed", aldus de fotograaf.