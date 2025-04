Van Dijk live in actie zien bij Liverpool? Scoor nu je tickets!

Virgil van Dijk is al jaren een rots in de branding bij Liverpool. De 33-jarige verdediger uit Breda groeide uit tot een van de beste centrale verdedigers ter wereld en is nog altijd niet weg te denken uit de basis bij the Reds. Wil jij deze levende legende met eigen ogen zien voetballen? Grijp dan nu je kans en scoor je tickets voor de volgende wedstrijden van Liverpool! Klik hier om ze direct te bestellen.

Waarom Van Dijk zo bijzonder is

Met zijn lengte van 1,95 meter, ijzersterke timing en kalmte aan de bal is Van Dijk een nachtmerrie voor elke spits. Hij leest het spel als geen ander, domineert in de lucht en straalt leiderschap uit.

Van Breda tot de wereldtop

Zijn reis begon in de jeugd van Willem II. Via FC Groningen, Celtic en Southampton maakte Van Dijk uiteindelijk de megatransfer naar Liverpool voor ruim 84 miljoen euro. Onder Jürgen Klopp groeide hij razendsnel uit tot aanvoerder en absolute wereldster.

Wat heeft Virgil gewonnen?

Bij Liverpool won Van Dijk onder meer de Champions League, de Premier League, het WK voor clubs, de FA Cup en meerdere League Cups. Ook individueel regende het prijzen: in 2019 werd hij uitgeroepen tot UEFA Best Player in Europe en eindigde hij als tweede bij de Ballon d'Or.

Internationaal boegbeeld

Met inmiddels 80 interlands en 9 goals is Van Dijk ook in Oranje een vaste waarde. Als aanvoerder van het Nederlands elftal leidde hij zijn ploeg op het EK 2024 naar de halve finale. Zijn invloed, zowel op als buiten het veld, is enorm.

De toekomst van Van Dijk

Zijn marktwaarde ligt nog altijd op 28 miljoen euro en zijn contract bij Liverpool loopt tot medio 2025. Of hij zijn loopbaan bij the Reds afsluit of nog een ander avontuur aangaat? Eén ding is zeker: je wil de kans niet missen om deze topper live te zien spelen. Klik hier om je tickets te bestellen!

Wil jij Van Dijk live zien spelen?

Ben jij fan van Virgil en wil je hem in actie zien op Anfield of elders? Of het nu Premier League, Champions Leauge of FA Cup is: Van Dijk imponeert altijd. Bestel nu je tickets en beleef het zelf van dichtbij. Klik hier om je plek veilig te stellen!