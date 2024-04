Van Dijk gaat na totale deceptie in op aanstaande komst van Slot naar Liverpool

Virgil van Dijk heeft woensdagavond openlijk gesproken over de mogelijke komst van Arne Slot naar Liverpool. De aanvoerder van the Reds verscheen na de mokerslag tegen stadsgenoot Everton (2-0 verlies) verslagen voor de camera bij Viaplay, maar kon het opbrengen om toch nog wat over Slot te zeggen.

Liverpool zoekt een opvolger voor Jürgen Klopp, die na negen jaar afscheid neemt als manager op Anfield. De Engelse grootmacht is druk bezig om Slot weg te halen bij Feyenoord. Er zou al een openingsbod van negen miljoen euro uitgebracht zijn, zo meldde The Athletic.

Zo bestaat de kans dat Van Dijk vanaf komende zomer een landgenoot als trainer krijgt. "Nee, er is niet met mij over gesproken door de club", zegt Van Dijk desgevraagd door verslaggever Bart Nolles.

Van Dijk is positief gestemd over de mogelijke komst van Slot. "Ik denk dat Slot misschien wel een van de betere Nederlandse coaches is van dit moment. Door de manier van spelen en zijn filosofie kan hij denk ik een Liverpool-coach zijn. Alleen, wat ik lees en ook hoor is dat het nog lang niet rond is."

Liverpool leed woensdagavond een uiterst pijnlijke nederlaag tegen Everton. The Reds zien het complete seizoen in de eindfase uit de handen glippen, erkent Van Dijk. "Ja, dat is wel duidelijk."

Liverpool streed mee op drie fronten, maar werd in de FA Cup uitgeschakeld door Manchester United, in de Europa League door Atalanta en heeft nu ook slechte papieren in de Premier League, waar Arsenal en vooral ook Manchester City dreigen weg te lopen.

"Dat doet pijn", aldus Van Dijk. "Dat is gewoon klote, eerlijk gezegd. Maar als we zo spelen als vandaag, vooral de strijd en de passie die we missen, dan heb je niets te zoeken in de titelrace. Zo makkelijk is het ook weer."

