Van der Vaart ziet 'juweeltje' in de Eredivisie: 'Gaat een hele grote speler worden'

Rafael van der Vaart heeft zich tegenover Ziggo Sport bijzonder lovend uitgelaten over AZ-spits Troy Parrott. Alhoewel de analist vindt dat hij zich nog moet ontwikkelen, denkt hij dat de aanvalsleider van de Alkmaarders een 'hele grote' kan worden. "Ik denk echt dat dit een juweeltje is."

Parrott komt ter sprake wanneer analist Khalid Boulahrouz de inefficiëntie van AZ tegen Elfsborg benadrukt. De Alkmaarders wonnen wel (3-2), maar maakten het onnodig spannend door meerdere kansen te laten liggen. "Als spits moet je dodelijk zijn. Eén kans moet een goal zijn", vertelt de oud-international van Oranje. Parrott miste in blessuretijd een grote kans tegen de Zweden. "Dit moet je gewoon uitspelen."

"En dat is wel wat ik van Parrott vind. Hij heeft er een stuk of zes gemaakt (zes over alle competities, red.), maar ik vind hem nog niet een dodelijke spits. Niet iemand waar ik van denk: jij tilt AZ nu naar een hoger niveau." Parrott was overigens wel belangrijk tegen Elfsborg, door een strafschop te benutten.

Van der Vaart is het niet oneens met Boulahrouz, maar ziet wel enorm veel potentie in de Ierse spits. "Ik denk dat hij een hele grote speler gaat worden. Ik weet niet wat het is... Bij Excelsior was het een beetje op de counter, maar nu: een goede voetballende spits die eigenlijk alles heeft, maar zich nog een beetje moet ontwikkelen."

"Hij kan misschien iets te goed voetballen om een killer te zijn. Dan ga je een beetje zwerven, kost kracht. En op het laatst miste hij een beetje de kracht om te scoren", doelt Van der Vaart op de door Boulahrouz aangehaalde kans tegen Elfsborg. "Maar ik denk echt dat dit een juweeltje is."

Boulahrouz stelt dat Vangelis Pavlidis, de voorganger van Parrott bij AZ, 'enorm veel moeite' had toen hij de stap maakte van Willem II naar Alkmaar. "Qua intensiteit op de training, maar ook wat er in wedstrijden van hem werd gevraagd. Het duurde een tijdje voordat hij op een niveau zat dat hij het negentig minuten lang kon volhouden."

"Dus het is niet helemaal eerlijk om hem daarmee te vergelijken, maar de potentie heeft hij wel. Alleen wat ik heel vaak bij hem zie is dat hij zijn kansen tegen de keeper aan schiet. Ook in de competitie. Terwijl je eigenlijk gewoon in de hoeken moet schieten."

Parrott werd afgelopen zomer voor zo'n acht miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. De 23-voudig international (5 goals) maakte het afgelopen seizoen grote indruk bij Excelsior, dat ondanks de inbreng van de huurling degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Van zijn zes treffers dit seizoen maakte hij er vijf in de Eredivisie, één in de Europa League.