Van der Vaart uit felle kritiek op keuze van Ronald Koeman: 'Wat wint hij er nou mee?'

Ronald Koeman gaf voorafgaand aan het duel van het Nederlands elftal met Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) al aan dat Brian Brobbey de wedstrijd tegen Duitsland (dinsdag) zou gaan starten. Bij de NOS is er tijdens de nabeschouwing weinig begrip voor die beslissing.

In een kort interview in aanloop naar het treffen met de Bosniërs maakte de keuzeheer er geen geheim van: Brobbey zal tijdens de ontmoeting met onze oosterburen aan de aftrap verschijnen in de Johan Cruijff ArenA.

“Het is eigenlijk jammer dat Koeman al heeft gezegd dat Brobbey gaat spelen tegen Duitsland”, betoogt Van Hooijdonk tijdens de nabeschouwing. “Want je bent eigenlijk heel benieuwd hoe dit duo het tegen een goede tegenstander gaat doen.”

Van der Vaart uit zijn bedenkingen bij de uitspraken van de bondscoach. “Wat wint Koeman er nou mee?”, vraagt de analyticus zich hardop af. “Stel je voor: Brobbey doet het geweldig tegen een groot land als Duitsland, of hij doet het slecht… Tsja, ik zou gewoon zo doorgaan denk ik”, doelt hij op het vasthouden aan de basiself tegen Bosnië.

“Waarom zou je wisselen? Nou heeft hij het al gezegd, en wat hij in zijn hoofd heeft gaat hij ook wel doen. Maar het is bijna een beetje zonde natuurlijk.” Ook Van Hooijdonk twijfelt aan het nut van het bekendmaken wie de wedstrijd tegen die Mannschaft speelt. Dat idee doet hem denken aan vriendschappelijke wedstrijden.

“Dan ga je van tevoren eigenlijk al zeggen: jij speelt de tweede wedstrijd. We willen allemaal dat dit toernooi serieus genomen wordt, en dat wordt ook serieus genomen”, wijst de analyticus naar de Nations League. “We zijn twee keer in de eindronde geweest, daar hebben we ontzettend veel plezier aan beleefd.”

Aanstaande dinsdag trapt Oranje om 20:45 het duel met de Duitsers af. De ploeg van Julian Nagelsmann kende, net als het Nederlands elftal, een uitstekende generale repetitie in aanloop naar die clash. Absolute uitblinker Jamal Musiala (één goal, drie assists) gidste het land zaterdag naar een overtuigende 5-0 zege tegen Hongarije.