Van der Vaart stoort zich mateloos aan Eredivisie-verdediger: ‘Hij denkt dat hij Sergio Ramos is’

Rafael van der Vaart heeft zich zondag gestoord aan Wouter Goes. Dat zegt de analist bij NOS Studio Voetbal. Van der Vaart vond de AZ-verdediger nonchalant overkomen tegen FC Groningen (0-0), terwijl zijn trage spel hem daar volgens de oud-middenvelder maar weinig recht op gaf. "Hij denkt dat hij een soort Sergio Ramos is", steekt Van der Vaart zijn mening niet onder stoelen of banken.

Een teleurstellend duel van beide kanten leverde zondag geen winnaar op in de Euroborg. Zowel FC Groningen als AZ had nog geen punt verloren, maar moest nu genoegen nemen met een gelijkspel. Van der Vaart vond vooral AZ traag voor de dag komen. "Hier kon Kees Kist ook nog in meedoen", grapt de analist over de 72-jarige oud-spits van de Alkmaarders.

Van der Vaart denkt dat enkele spelers moeten opstaan bij AZ en het goede voorbeeld geven. "Want als degene aan de bal niks uitstraalt, steek je de anderen aan. Als je aan de bal komt en meteen tempo gaat maken, moet de ander ook weer tempo maken. Op deze manier speel je niemand uit elkaar."

Goes wordt eruit gepikt als zondebok. "Clasie zei het ook al na de wedstrijd: het tempo zat er niet in. En vooral die verdediger, Wouter Goes: ik denk dat het een heel groot talent is met heel veel kwaliteit, maar dat hij op dit moment denkt dat hij een soort Sergio Ramos is. En dat is hij bij lange na niet."

Van der Vaart meent 'dat je Goes op zijn flikker moet zitten'. "Want ik denk dat hij veel beter is dan wat hij nu laat zien. Hij lijkt nu veel te nonchalant en zijn hele uitstraling bevalt me totaal niet."

Eredivisie RKC RKC 2024-08-30T18:00:00.000Z 20:00 AZ AZ

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-31T14:30:00.000Z 16:30 FC Groningen GRO

Spijts Van der Vaarts commentaar heeft de defensie van AZ dit seizoen nog geen tegendoelpunt gekregen. Met Goes als starter in alle drie de duels geniet de ploeg van Maarten Martens momenteel een doelsaldo van twee tegenover nul.

Het lijkt het eerste seizoen te worden waarin Goes zich volwaardig basisspeler mag noemen. De twintigjarige stopper lijkt Riechedly Bazoer voorbij te zijn in de pikorde, al moet Bruno Martins Indi nog terugkeren van een blessure.