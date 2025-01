Rafael van der Vaart heeft Willem van Hanegem maandag in Rondo aangesproken op zijn harde column over Antoni Milambo. Van der Vaart schrok een beetje van de harde woorden die de Kromme schreef over de talentvolle middenvelder van Feyenoord.

Milambo werd na de memorabele Champions League-overwinning van Feyenoord op bezoek bij Benfica (1-3) overladen met complimenten. Daarna zakten de prestaties van de middenvelder in, stelde ook Van Hanegem deze maand in zijn column in het Algemeen Dagblad.

"Ik denk ook weleens: na die wedstrijd tegen Benfica heb ik ook weer niet heel veel van hem gezien wat leek op die avond", schreef de Kromme. "Als ik hem nu zie, denk ik: is dit nou het allergrootste talent dat we hebben?"

Van der Vaart wil het in Rondo op Ziggo Sport even met Van Hanegem over zijn column hebben. "Ik vond jou vrij hard over hem. Toen ik het las dacht ik: oh... Het is echt wel een talentvolle jongen, ik denk echt iemand met potentie. Ik ben wel met je eens dat het minder is geworden."

"Tegen Bayern München vond ik Milambo ook slecht spelen, als een van de weinigen", aldus Van der Vaart. Van Hanegem is het daar roerend mee eens. "Als hij een bal veroverde dacht hij dat hij er drie, vier ondersteboven kon spelen."

"Toen ik dat zag dacht ik: misschien heeft Willem wel gelijk. Ik vond het alleen zo hard toen je dat schreef", zegt Van der Vaart. "Nou... Ze zijn toch niet van zoete koek, of wel?", reageert Van Hanegem met een glimlach.