Van der Vaart reageert verbaasd op uitleg van Koeman: ‘Frappant’

Bondscoach Ronald Koeman gaf voor aanvang van het oefenduel Nederland - Schotland tekst en uitleg bij zijn keuze om Jeremie Frimpong de voorkeur te geven boven Denzel Dumfries. Koeman stelde onder meer dat hij er al langer aan dacht om de verdediger van Bayer Leverkusen een kans te geven, wat de nodige verbazing oproept bij NOS-analist Rafael van der Vaart. "Frappant."

Koeman kreeg vooraf de vraag van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg of hij Frimpong ook zou hebben opgesteld als het om 'het echie' zou gaan. "Ik heb al een tijdje in mijn hoofd dat zeker met wat wij willen in balbezit, hij heel goed aan de rechterkant kan spelen", antwoordde Koeman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"We houden er altijd aan vast dat we graag met drie man willen opbouwen, vandaar ook dat Nathan (Aké, red.) op links speelt, hij denkt iets verdedigender. Dit zal denk ik niet de opstelling zijn als iedereen fit is, maar deze jongens maken wel grote kans om bij de uiteindelijke groep te horen."

Van der Vaart acht het opvallend dat Dumfries niet speelt. "Ik dacht dat Koeman zou zeggen dat hij Frimpong wilde uitproberen. Maar ik kreeg wel het gevoel dat hij er al langer aan denkt om hem op te stellen. Ik vind Dumfries een van onze betere spelers. Ik vind Frimpong goed, maar nog niet op het niveau dat Dumfries heeft laten zien."

Pierre van Hooijdonk snapt de keuze voor Frimpong wel. "Hij verkeert al heel lang in een hele goede vorm bij Leverkusen. Dumfries bij Inter is af en toe wel en af en toe niet. Dumfries is in het Nederlands elftal een soldaat die altijd levert, maar je hebt er iemand naast die misschien een iets andere invulling geeft."

Frimpong was dit seizoen al goed voor elf treffers en elf assists namens Bayer Leverkusen. "Dat is super knap", gaat Van Hooijdonk verder. "Ik dicht Frimpong toch meer scorend vermogen toe dan Dumfries, omdat Frimpong een rechtsbuiten was. Dumfries is altijd een verdediger geweest, daar zit toch een plusje voor Frimpong. Maar Dumfries heeft het fantastisch gedaan."

Van der Vaart gaat tot slot nog in op de uitleg van Koeman. "Ik vond de uitleg van de bondscoach, die er al langer aan denkt om hem op te stellen, best wel frappant. Omdat Dumfries jarenlang onze beste speler is geweest."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties