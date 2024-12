Van der Vaart pleit voor harde maatregel: 'Je moet zijn aanvoerdersband afnemen'

Rafael van der Vaart merkt maandag op in Rondo dat Quinten Timber niet de ideale aanvoerder is voor Feyenoord. De voormalig international van Oranje pleit voor een nieuwe captain, zodat Timber zich weer volledig op het voetbal kan richten.

''Het probleem bij Feyenoord is dat Timber, vorig jaar al, maar zeker het begin van het seizoen, de motor op het middenveld is. Alleen je ziet nu aan hem, althans, dat denk ik, dat hij niet fit is. Hij is niet topfit'', constateert een bezorgde Sneijder.

''Ik herken dat van mezelf van vroeger. Als je niet helemaal topfit was, dan ging het in je kop zitten. Je kunt niet maximaal geven, en dan presteer je niet zoals je wil presteren. En zoals iedereen verwacht dat je presteert'', vergelijkt de oud-middenvelder de situatie van Timber met zijn eigen periode als speler.

''Dan krijg je een beetje kritiek links en rechts en het elftal wordt een beetje mak'', aldus Sneijder, die direct wordt aangevuld door tafelgenoot Rafael van der Vaart.

''Weet je wat je moet doen? Je moet zijn aanvoerdersband afnemen'', pleit Van der Vaart voor een harde maatregel bij Feyenoord. ''Ik weet niet of je zo bruut moet zijn. Ik zou hem er twee, drie weken tussenuit halen'', vindt Sneijder een dergelijke keuze niet verstandig.

''Het is niet bruut'', gaat Van der Vaart. ''Hij denkt nu aan andere dingen, dat hij het elftal moet helpen. Kijk, Mark (Van Bommel, red.) was echt een aanvoerder. Die stond ook veel meer op 6. Maar Timber is creatief, die moet je geen aanvoerder maken.''

''Ik ben ook aanvoerder geweest. Daar kwamen allemaal dingen bij waar ik geen zin in had. Timber kan zich niet op zijn spel focussen. Als aanvoerder moet je andere dingen doen. Ik denk dat het goed voor hem is om gewoon weer lekker te gaan voetballen'', krijgt Brian Priske als advies mee.