Van der Vaart looft 'fantastische' Oranje-aanvaller: 'Een beetje zoals Mbappé, prachtig'

Rafael van der Vaart heeft Donyell Malen zeer hoog zitten. De analist vindt de snelle vleugelaanvaller van Borussia Dortmund en het Nederlands elftal in zijn spel wel wat weg hebben van Real Madrid-vedette Kylian Mbappé.

''Donyell Malen vind ik een fantastische aanvaller, die in Nederland te weinig credits krijgt'', zo oordeelt Van der Vaart deze week in een uitgebreid interview met Voetbal International. ''Deels snap ik dat, omdat hij zijn potentie niet volledig haalt.''

''Het gekke aan Malen is, dat hij in Oranje als invaller beter functioneert dan als basisspeler. Het mooie aan zijn spel vind ik de lichtvoetige snelheid. Vanuit het niets is hij ineens weg. Een beetje zoals Mbappé dat heeft, prachtig'', kijkt Van der Vaart altijd met extra interesse naar het aanvalsspel van de buitenspeler.

Malen was dinsdagavond de grote held van Dortmund. De Duitse grootmacht leek punten te gaan verspelen tegen Sturm Graz in de Champions League, totdat de Nederlander in de 85ste minuut de winnende treffer aantekende en het Dortmund-publiek in vervoering bracht.

Van der Vaart is sowieso een bewonderaar van vleugelaanvallers. Ook een flankspeler die in de Eredivisie actief is kan rekenen op complimenten van de voormalig middenvelder.

''En het zal je niet verbazen dat ik erg gecharmeerd ben van de manier waarop Noa Lang voetbalt. Lekker vrij, onverwachte acties, op snelheid uitgevoerd. Ook hij wordt onderschat. Nu nog wel'', zo voorspelt Van der Vaart.

Lang moest dinsdag tegen Girona voortijdig naar de kant. Hij incasseerde na een klein uur spelen een harde tackle van Arnau Martínez en kon daarna niet verder. Het is nog onduidelijk of Lang voor langere tijd moet revalideren of snel weer op het veld staat.