Van der Vaart: ‘In Oranje is hij by far de beste op dat vlak, hij is ook afgevallen’

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn zeer lovend over Joey Veerman. Het analistenduo heeft torenhoge verwachtingen van de middenvelder in het EK-duel met Polen, zo wordt duidelijk tijdens de voorbeschouwing bij de NOS.

Door het wegvallen van Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong heeft Ronald Koeman minder hoeven puzzelen dan hij gehoopt zal hebben. Veerman vormt met zijn ploeggenoot bij PSV, Jerdy Schouten, het blok achter nummer 10 Tijjani Reijnders, die vlak achter de spits de voorkeur krijgt boven onder meer Georginio Wijnaldum.

“Op dit moment is er niemand die beter kan passen dan hij in Nederland”, zo begint Van der Vaart. “Wat dat betreft is hij by far de beste. Hij komt heel dicht bij de wereldtoppers, omdat alle passes op maat zijn. Het lijkt hem ook geen moeite te kosten.”

“Als Veerman de bal heeft, dan zie je ook dat iedereen diepteloopjes maakt. Het is gewoon een geweldige speler. Hij heeft wel een beetje ruimte nodig, maar dat krijgt hij toch wel vaak, vind ik. Hij legt ze neer waar hij wil.”

“Ik heb het zelf ook meegemaakt: als je op het middenveld speelt en de bal verliest, dan is het het lekkerst om meteen weer naar voren te gaan en druk te zetten. Daar is hij heel goed in geworden. Hij moet niet in hele grote ruimtes komen, want dan is het moeilijker. Maar ik vind hem ook fitter ogen. Hij is denk ik ook afgevallen. Hij is heel scherp", aldus Van der Vaart.

Ook Van Hooijdonk is zeer lovend. “Hij heeft een speler die een klein gaatje nodig heeft om tot een steekbal te komen. Met zijn binnenkantje voet, zijn wreef... Achter elke pass zit een gedachte. Het is nooit op kracht en hij speelt erg op souplesse.”

“Veel mensen willen Veerman op Frenkie de Jong leggen, maar dat is natuurlijk onzin want het zijn totaal andere types. Frenkie gaat met de bal dribbelen en levert vaak de voorassist van de voorassist. Veerman is veel directer betrokken bij doelpunten en assists”, besluit de oud-spits.

