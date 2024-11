Jordan Henderson speelde tegen PSV een van zijn beste wedstrijden tot nu toe in het shirt van Ajax, zo vindt Rafael van der Vaart. De oud-middenvelder neemt aan tafel bij Rondo een opvallend standpunt in over de aanvoerder van Ajax. "In grote wedstrijden is Henderson top, maar als je tegen Willem II speelt, dan moet je hem eigenlijk niet opstellen", aldus Van der Vaart in de talkshow van Ziggo Sport.

Wesley Sneijder is het eens met het standpunt van Van der Vaart en legt uit waarom. "Dat komt door de ruimtes", aldus Sneijder. "Tegen Feyenoord en PSV krijgt Ajax ruimte. Die willen namelijk druk zetten tegen Ajax. Dan krijgt Henderson ook ruimte om aan de bal te komen. Als hij een beetje vrijheid heeft, dan kan hij wel voetballen."

Henderson heeft volgens Sneijder nóg een groot voordeel in topwedstrijden. "Hij is heel goed in het dichtlopen van ruimtes. Dat is zijn kracht: zijn power, de drive die hij heeft. Ik vond hem tegen PSV geweldig. Het was denk ik zijn beste wedstrijd tot nu toe voor Ajax."

Mindere tegenstanders proberen het veld tegen Ajax juist zo klein mogelijk te maken. "Als hij in kleine ruimtes terechtkomt, dan heb je eigenlijk niks aan zo'n Henderson. Dan moet hij het voetbal gaan maken."

Sneijder zag het bijvoorbeeld misgaan tegen Willem II (1-0 winst) en Heracles Almelo (2-3 winst). "Dan gaat hij de bal steeds achterin ophalen..."

Marco van Basten ziet daarin ook een rol weggelegd voor Youri Baas. "Die heeft van achteruit een goede inspeelpass, waardoor Henderson de bal ook niet hoeft te gaan halen."