Van der Vaart: 'Ik word voor gek verklaard, maar ik vind Noa Lang beter dan hij'

Rafael van der Vaart en Marco van Basten zijn groot liefhebber van Noa Lang. Van der Vaart zou de linksbuiten van PSV het liefst in de basisopstelling van het Nederlands elftal willen terugzien, zo vertelt hij aan tafel bij Rondo op Ziggo Sport.

Lang viel zaterdag in de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije in voor Cody Gakpo, een van de uitblinkers aan de zijde van Oranje. "Ik zat even te denken: Gakpo is natuurlijk echt een waanzinnige speler, speelt bij Liverpool", begint Van der Vaart. "Maar Noa Lang is ook waanzinnig. Alleen allebei spelen ze het best op links. Dat kan dus niet. Hoe ga je daarmee om?"

Van Basten reageert: "Ik vind Noa Lang beter." Van der Vaart: "Ik ook. We worden waarschijnlijk voor gek verklaard." Presentator Wytse van der Goot merkt terecht op: "Ze zitten nu mee te tikken."

Ruud Gullit vraagt aan Van der Vaart waar zijn mening over Lang op gebaseerd is. "Talent. Potentie." Gullit: "Maar Gakpo heeft veel bewezen al." Van der Vaart bevestigt: "Gakpo is verder." Beide spelers zijn overigens 25 jaar oud.

Gullit gaat niet mee in de mening van zijn tafelgenoten. "Ik vind niet dat Noa Lang beter is. Dat kun je niet zeggen. Gakpo is wel veel verder hoor", besluit Gullit.

Mark van Bommel, die ook te gast is, heeft met Cody Gakpo gewerkt als trainer van PSV. "Ik denk dat het verschil tussen Gakpo en Lang hem ook zit in constantheid. Cody presteert heel constant over langere tijd."