Van der Vaart gruwelt van clichés Ajax-trainer Farioli, maar is ook blij met de Italiaanse coach

Rafael van der Vaart is van mening dat Francesco Farioli best goed werk levert in zijn eerste halfjaar als hoofdtrainer van Ajax. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers roept in dat kader in herinnering wat voor een puinhoop het was op sportief vlak in het afgelopen seizoen.

''FC Utrecht werd weggespeeld door PSV. Later speelden ze tegen Ajax. En toen had Ajax mazzel dat ze nog op 2-2 kwamen'', verwijst Marco van Basten maandag in Rondo van Ziggo Sport naar het recente gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA.

''Dus zelfs tegen Utrecht kan Ajax het spel niet maken'', is Van Basten, voormalig speler en trainer van Ajax, niet echt onder de indruk van de Amsterdamse ploeg.

''Dat is moeilijk. En dat zegt ook wel wat, vind ik'', aldus Van Basten, die wat betreft zijn mening geen medestander heeft in Van der Vaart, die het al knap vindt dat Ajax er veel beter voor staat dan pakweg een jaar geleden.

''Ik als Ajacied ben best wel tevreden over dit jaar. Kijk, hij (Farioli, red.) trapt dan wel open deuren in tijdens elk interview, maar hij heeft wél een gunfactor bij mij'', is Van der Vaart bepaald niet ontevreden over de Italiaanse coach van Ajax.

Van der Vaart zoomt in op het elftal van Ajax en komt uit bij Jordan Henderson. ''Hij is juist een speler die in die topwedstrijden niet zo veel aan de bal hoeft te doen. Waardoor hij gaten kan dichtlopen en noem maar op.''

''En dan moet hij het gaan bedenken tegen Almere City, en dan kan hij het weer niet'', ziet de analist ook gebreken in het spel van de geroutineerde Engelsman in Nederlandse dienst.