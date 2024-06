Van der Vaart en Van Hooijdonk zijn kritisch op duo van Nederland en eisen wissel

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn kritisch op het Nederlands elftal, dat het in de eerste elftal lastig had tegen Frankrijk. De analisten van de NOS hebben genoten van de Franse sterspeler Antoine Griezmann, maar zijn teleurgesteld in een duo waar het bij Oranje om zou moeten draaien.

"Het was een geweldige openingsfase van beide kanten", zegt Van der Vaart. "Ik heb echt genoten van de eerste twintig minuten." Nederland kreeg direct een grote kans in de persoon van Jeremie Frimpong, die veel te snel bleek voor zijn tegenstander Theo Hernández.

"Frimpong krijgt die bal net onder zich, en ik moet zeggen: de keeper pakt hem echt geweldig", aldus Van der Vaart. Na de goede kans voor Nederland waren de momenten vooral voor Frankrijk.

"In principe zijn we niet veel aan aanvallen toegekomen", haakt Van Hooijdonk in. De oud-spits haalt er twee dissonanten uit. "Dat heeft te maken met dat de aanvallers ontzettend veel balverlies hebben, met name centraal met Memphis Depay en Xavi Simons."

Simons kreeg een schietkans, maar produceerde slechts een rollertje. "Het schot van Xavi is technisch een slechte actie, hij schiet veel te snel."

Van der Vaart is eveneens teleurgesteld in Memphis en Simons/ "Dat zijn de belangrijkste spelers, zeker in de counter. Als die hem steeds verliezen, dan kom je er niet uit. In het begin deden ze veel beter mee. We hadden geluk dat de Fransen ook steeds slechter gingen spelen."

Bij Frankrijk blinkt Griezmann uit, zo vinden de analisten. "We hebben ontzettend veel moeite om Griezmann op te pakken. Hij is de man waar het om draait." Frankrijk miste de grootste kans van de wedstrijd, toen Adrien Rabiot in plaats van zelf te schieten tevergeefs wilde afleggen op Griezmann.

"Normaal gesproken is dit 1-0 voor de Fransen, het was eigenlijk een trainingsgoal geweest", zegt Van Hooijdonk. "Maar Griezmann was bij elk gevaar van de Fransen betrokken."

Van Hooijdonk vraagt om een wissel. "Ik zou Xavi of Memphis wisselen en ik zou ervoor opteren om Joshua Zirkzee erin te zetten."

