Van der Vaart: ‘Dat is de ideale man voor Ajax. En zijn handen jeuken’

Zondag, 24 september 2023 om 17:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:57

Rafael van der Vaart heeft heel weinig op met Sven Mislintat als technisch directeur van Ajax, zo klonk het voorafgaand aan Ajax - Feyenoord van zondag. De voormalig Ajacied heeft vooral zo zijn bedenkingen bij de aankopen die afgelopen zomer zijn gedaan. Van der Vaart zou Louis van Gaal een ideale crisismanager vinden. De ex-coach van Ajax was overigens aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord en lunchte voor het duel met Van der Vaart in een van de skyboxen.

"Ik kijk gewoon naar het voetbal, en wat hij (Mislintat, red.) gehaald heeft. Ik ben Ajacied en natuurlijk gekleurd, maar het is gewoon niet goed genoeg", zo oordeelde Van der Vaart voor de aftrap bij de NOS. "Dat heeft er niets mee te maken dat hij misschien duistere zaakjes heeft gedaan, ja of nee. Dat moeten ze uitzoeken. Maar wat er op het veld staat... er is zóveel uitgegeven. Als wij allebei 100 miljoen krijgen, dan halen we echt betere spelers", zegt de oud-middenvelder van Ajax met een kwinkslag tegen verslaggever Joep Schreuder.

Schreuder wil vervolgens van Van der Vaart weten waarom Mislintat carte blanche kreeg van Ajax wat betreft de aankopen. "Dat is een vraag die ik ook niet kan beantwoorden. Ik ben oud-voetballer en heb dus vooral verstand van voetbal. Of iemand goed of slecht is. Maar van een bedrijf leiden heb ik geen kaas gegeten. Alleen, als ik het ergens slecht doe, zegt echt wel iemand een keer: 'We gaan even stoppen'. Dat is niet gebeurd. En dan heb je het over twaalf spelers, waarvan je hoopt dat er misschien drie oké zijn. Echt, voor zoveel geld is dat gewoon een schande."

"Ajax moet gewoon de club weer in eigen handen nemen. Je kan nooit een club aan een technisch directeur geven en zeggen: 'Doe het maar'. En zeker niet als iemand geen Ajax-verleden heeft. Met Van der Sar en Overmars weet je in ieder geval dat elke beslissing met Ajax-bloed genomen wordt. Met liefde voor de club", aldus Van der Vaart, die een spoedig vertrek van Mislintat voorspelt. "Dat is ook onhoudbaar lijkt me." Schreuder brengt vervolgens naar voren dat zijn gesprekspartner voor de topper tegen Feyenoord heeft geluncht met Van Gaal.

Van Gaal

"Louis is natuurlijk de ideale man voor Ajax. En zijn handen jeuken", voegt Van der Vaart daaraan toe. "Deze club heeft gewoon duidelijkheid nodig. En als er eentje van duidelijkheid houdt, is het Louis. Het zou me niet verbazen als ze hem binnen een paar dagen benaderen. En hem zou je wel carte blanche geven. Waarom? Omdat hij het beste met Ajax voor heeft." Johan Derksen zei afgelopen week in Vandaag Inside overigens ook dat hij Van Gaal de ideale crisismanager voor Ajax vindt.