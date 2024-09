Van der Vaart baalt als 'enorme fan' van vertrek Bergwijn en legt schuld deels bij Ajax

Rafael van der Vaart baalt ervan dat Steven Bergwijn op het punt staat om Ajax in te ruilen voor Ittihad Club. Volgens de oud-middenvelder had de vleugelaanvaller er veel meer uit kunnen halen in zijn twee jaar als contractspeler in Amsterdam.

''Ik vind het geen goed nieuws. Ik ben enorm fan van hem'', treurt Van der Vaart maandag in Rondo van Ziggo Sport. ''Ik vind het onbegrijpelijk dat hij niet gewoon speelt. Ze hadden hem geen aanvoerder moeten maken, want daar had hij echt last van vorig seizoen.''

''En dan ga je daar voetballen voor het geld. Fantastisch, maar niet voor zijn loopbaan. Dat vind ik jammer. Ik denk dat hij bij Ajax veel meer eruit had kunnen halen. En Ajax had daar ook veel meer moeite voor moeten doen'', geeft de analist mee aan de clubleiding.

Youri Mulder werpt op dat het voor Ajax misschien wel goed nieuws. Bergwijn presteerde volgens hem ondermaats en zijn vertrek levert de club circa 25 miljoen euro op. ''Dat wel. Maar als voetballiefhebber vind ik dat hij er veel meer uit had kunnen halen. Dat ligt aan hem, maar ook aan de club'', voegt Van der Vaart daaraan toe.

''Zoveel bracht hij ook niet de afgelopen tijd'', is Marco van Basten niet rouwig om het aanstaande vertrek van Bergwijn bij Ajax. ''Het eerste jaar begon hij goed. Maar daarna zakte hij weg.'' Van der Vaart uit daarna nogmaals zijn teleurstelling.

''Deze speler had toch gewoon iedereen omver moeten blazen in de Eredivisie? Dat ligt voornamelijk ook aan hemzelf. Ik vond hem dit seizoen niet best, hij kwam ontevreden over. En als je ontevreden bent komt er een zak aardappelen op je rug, en dan kom je niet meer vooruit.''

''Dus misschien is het ook wel beter voor alle partijen dat hij gewoon gaat'', zo besluit Van der Vaart. Fabrizio Romano meldt maandag via X dat Bergwijn de medische keuring bij Ittihad Club heeft doorstaan. Het lijkt daarom een kwestie van tijd voordat hij aldaar gaat tekenen.