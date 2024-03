Van der Vaart: ‘Alleen als hij in topvorm is, heeft Oranje kans op het EK'

De titelkansen van Oranje op het EK hangen af van Memphis Depay. Dat betoogt Rafael van der Vaart zondagavond bij NOS Studio Voetbal. De analist noemt Memphis 'de beste speler' van de huidige selectie, maar hoopt nog altijd dat hij wat minder in de sportschool gaat rondhangen.

Van der Vaart had begin dit seizoen veelvuldig kritiek op Memphis. De spits van Atlético Madrid ontbrak vaak met blessures, en Van der Vaart zocht naar een verklaring.

De analyticus stelde dat Memphis' 'geblokte lichaam' wel eens het probleem kon zijn. Die kritiek counterde Memphis vorige week in De Telegraaf.

"Als ik Rafael op tv hoor praten, dan denk ik: jongen, het is logisch dat als je twee, drie maanden geen wedstrijd hebt, je spiermassa groeit", liet de 89-voudig international optekenen. Van der Vaart wordt zondagavond met die uitspraken geconfronteerd. "Hij mag zeggen wat hij wil", zo steekt de oud-middenvelder van wal.

"Memphis is onze beste speler", vervolgt Van der Vaart. "Als hij in topvorm is, dan hebben we kans (op het EK, red.). Is hij dat niet, hebben we geen kans. Zoveel kwaliteiten dicht ik hem toe. Alleen ik vond dat hij – dat had De Ligt ook een periode – wat te gespierd was."

"In het buitenland moet je altijd het krachthonk in, en als je dan niet kan trainen, ga je maar in die gewichten hangen. Soms is het misschien wel eens verstandig om dat wat minder te doen", aldus Van der Vaart.

Door fysieke klachten moest Memphis dit seizoen al twaalf Atético-duels aan zich voorbij laten gaan. Ook de afgelopen acht interlands kon de goalgetter niet in actie komen. Vrijdag speelde Memphis 77 minuten tegen Schotland (4-0 winst). Zijn laatste interland daarvoor dateerde van 27 maart 2023, tegen Gibraltar.

