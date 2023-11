Van der Meijde heeft inside information over Maurice Steijn: ‘Het is niet waar’

Maandag, 13 november 2023 om 20:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:12

Maurice Steijn gaat niet aan de slag bij Vitesse, zo verzekert Andy van der Meijde bij Veronica Offside. De bij Ajax ontslagen Steijn wordt na het vertrek van Phillip Cocu, die zaterdag opstapte na het debacle tegen sc Heerenveen (1-3 verlies), voortdurend aan de Arnhemmers gelinkt.

"Ik heb gehoord dat Maurice Steijn eventueel kandidaat is bij Vitesse", zegt Wim Kieft in de talkshow. "Nee, dat is niet waar", reageert Van der Meijde uiterst stellig. "Ik weet niet wie er in beeld is, maar Steijn niet, in ieder geval."

"Steijn kun je afschrijven voor die functie", herhaalt Van der Meijde. Wilfred Genee wil graag weten waarom. "Nou, die weet daar niets van", reageert de oud-rechtsbuiten.

"Theo Janssen kan het toch doen?", vraagt Van der Meijde aan Genee. De presentator laat daarop weten dat de huidig assistent-coach zijn trainerspapieren nog niet heeft. "Dat zou alleen als tijdelijke oplossing kunnen."

Edward Sturing lijkt de voornaamste kandidaat als interim-trainer. "Maar Edward zegt: 'Als ik het doe, wil ik het voor een langere periode doen. Dan wil ik iets bouwen'", meldt Genee. Sturing was de afgelopen 25 jaar al vijf keer (!) eerder interim-trainer en eenmaal de vaste hoofdcoach van Vitesse.

Kieft heeft te doen met Cocu, die de handdoek in de ring wierp vanwege de aanhoudend slechte prestaties. Vitesse staat onderaan in de Eredivisie. "Het moet wel heel triest gesteld zijn met die club als een trainer na twaalf wedstrijden zegt: 'Ik stop er zelf mee'", vindt Kieft.

"Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat Cocu dat in financieel opzicht kan doen, dat hij daar onafhankelijk in is. Als gentleman? Weet ik niet. Misschien denkt hij wel: van dat zooitje valt helemaal niks te maken", besluit Kieft.