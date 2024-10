Van der Gijp zag Oranje-international eindelijk leveren: 'God, wát een speler. Daarin de beste die er is'

René van der Gijp zag Frenkie de Jong afgelopen zaterdag een geweldig duel spelen namens FC Barcelona op bezoek bij Real Madrid (0-4). De Oranje-middenvelder kwam halverwege de wedstrijd binnen de lijnen, maar één helft was genoeg om de analist van Vandaag Inside volledig te overtuigen van zijn kwaliteiten.

"Ik ben bij Frenkie de Jong om", begint Van der Gijp zijn relaas. "Hij zal er misschien nooit meer één maken, maar wát een speler. God, wat een speler."

"Als hij er ook nog bij zou scoren, was het een wereldster", verzekert Johan Derksen. Gijp is echter meer gefocust op de andere kwaliteiten van De Jong. "Hij is met afstand de beste verbindingsspeler die er is."

"Hij loopt nu niet zo veel meer met de bal aan de voet. Dat deed hij eerst wel heel veel, nu loopt hij veel minder", ziet ook Valentijn Driessen in dat de reserve-aanvoerder van Barcelona stappen heeft gemaakt.

Van der Gijp plaatst meteen een kanttekening. "Kan hij meerdere malen achter elkaar zo spelen als zaterdag? Ik weet het niet."

Ook de chef voetbal van De Telegraaf heeft toch iets aan te merken op het spel van De Jong. "Hij is wel veel te wild in de duels en duelkracht is wel iets wat Flick van hem eist", weet Driessen.

Voor De Jong vormden de 45 minuten tegen Real Madrid zijn langste optreden binnen de lijnen sinds hij in april dit jaar geblesseerd raakte aan zijn enkel. De middenvelder is inmiddels op de weg terug, maar maakt bijvoorbeeld nog geen onderdeel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal.