René van der Gijp wil bekende analist per direct van televisie halen

René Van der Gijp haalt uit naar Studio Voetbal. De analist ziet hoe de kijkcijfers steeds verder kelderen en wijst vooral naar Arno Vermeulen als schuldige. Gijp heeft daarnaast ook geen goed woord over voor Leonne Stentler en heeft een duidelijk advies klaar voor de NOS.

Van der Gijp haalt in de Kieft Jansen Egmond Gijp podcast de kijkcijfers van het programma aan. “Studio Voetbal trekt nog maar driehonderdduizend kijkers. Ooit waren dat er 1,2 miljoen, toen Jack van Gelder en Hugo Borst er nog bij zaten," zegt Gijp. "Er kijkt gewoon niemand meer!"

Rob Jansen vindt het tijd voor nieuwe gasten aan tafel en krijgt bijval van de Vandaag Inside-analist, die vooral kritiek uit op Arno Vermeulen. “Ook al is iemand de baas, dan kun je hem toch best wat commentaar geven? Je kunt Arno Vermeulen best laten weten dat hij alles mag doen, behalve voor de camera verschijnen.”

“Arno heeft een goede stem en hij is een goede commentator”, prijst Van der Gijp de witte Chinees. “Maar hij moet gewoon niet meer bij Studio Voetbal aan tafel gaan zitten. Niet doen Arno! Niet doen! Maar dat zegt niemand”, stelt de analist.

Jansen begint vervolgens over NOS-analist Leonne Stentler: “Wat vinden jullie van dat meisje met de pijltjes? Ik begrijp haar niet”, geeft de zaakwaarnemer aan. “Iedereen die op hoog niveau gevoetbald heeft, haakt af als een vrouw over voetbal begint”, is Gijp van mening.

Wim Kieft is het niet volledig eens met Van der Gijp. “Ik niet per se. Ik haak alleen wel af als er alleen maar algemeenheden worden geroepen. En dat doet dat meisje”, aldus de EK-winnaar van 1988.

Toch valt dat niet alleen Stentler kwalijk te nemen, vindt Kieft. “Ze krijgt ook niet echt de ruimte om wat anders te doen. Ze krijgt vaak maar vijftien seconden de tijd.” Jansen zegt tot slot: “Geen één voetballiefhebber kijkt hier met plezier naar.”