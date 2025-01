Van der Gijp treurt om Frenkie de Jong: 'Dan was het een fenomeen geweest'

René van der Gijp vindt het oprecht jammer dat Frenkie de Jong niet is uitgegroeid tot een absolute steunpilaar van FC Barcelona. De middenvelder (27) lijkt op weg naar de uitgang bij de Catalaanse grootmacht, al is het voorlopig de vraag welke club het aandurft met de Nederlander.

''Die invalbeurt in de tweede helft tegen Real Madrid'', verwijst Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp naar de 0-4 zege van Barcelona op de eeuwige rivaal in oktober vorig jaar. ''Als hij zeven van de tien keer zo zou spelen, en drie keer ietsje minder, dan was het een fenomeen.''

''Alleen, dat lukt hem niet. En waarom? Ik weet het niet'', aldus de voetballiefhebber uit Dordrecht, die wordt aangevuld door Wim Kieft. ''Het is er nooit helemaal uitgekomen. En dat komt er bij Barcelona ook niet uit.''

''Ik weet niet waar hij heen moet, maar ik neem aan een grote club'', denkt Kieft dat De Jong nog steeds goed genoeg is voor een Europese topclub.

Van der Gijp brengt vervolgens een uitspraak van Ruud Gullit in herinnering. De voormalig topaanvaller vindt Bayern München een ideale club voor de middenvelder om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, iets waar Gijp het niet mee eens is.

''Ruud Gullit zei gisteren Bayern München, maar die nemen hem niet. Die willen wel de uitblinker van Barcelona en niet iemand die op de bank zit. Die achten zich Barcelona-waardig'', ziet Van der Gijp De Jong niet naar Zuid-Duitsland verkassen.

''Ik was twee jaar geleden al weggeweest met hem. Klaar'', haakt zaakwaarnemer Rob Jansen in. ''Want hij blijft aan de gang met blessures. Dan speelt hij een goede wedstrijd en roept iedereen 'Hosanna'. En daarna weer een mindere wedstrijd.''