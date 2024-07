Van der Gijp trekt conclusie na Spanje-Engeland: 'Met Bergwijn gaat dat niet'

Van der Gijp trekt conclusie na Spanje-Engeland: ‘Met Steven Bergwijn gaat dat niet’

René van der Gijp is onder de indruk van de Spaanse vleugelaanvallers Nico Williams en Lamine Yamal. De analist snapt in dat kader waarom Europees kampioen Spanje zo succesvol is met het 4-3-3-systeem. Het Nederlands elftal zou zo niet kunnen spelen, merkt Van der Gijp daar direct bij op.

"Het laatste half uur maakte veel goed", opent Van der Gijp in Vandaag Inside Oranje. "Laat gaan, de eerste helft. Er was ook geen ruimte, ze gaven beiden weinig ruimte weg. Ze konden alles belopen. Alleen Bellingham speelde de eerste helft geweldig goed. Wat een speler is dat, man. Jezus Mina."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Johan Derksen heeft niet echt genoten van het EK. Ook de finale kon hem niet bekoren. "Het hele toernooi was eigenlijk heel teleurstellend. De laatste fase van deze wedstrijd was wel leuk, maar over de hele wedstrijd vond ik het geen finale."

"En het enige van dit toernooi is dat het beste team het heeft gewonnen", doelt Derksen op de eindzege van Spanje. "Die hebben over de hele linie de beste prestatie geleverd."

Dick Advocaat merkt op dat Spanje een herkenbaar systeem hanteerde. "Gewoon 4-3-3. Maakt niet uit tegen wie ze speelden. En tegen welk systeem ze speelden. En je ziet hoe ver je dan kan reiken."

"Je kan natuurlijk alleen maar 4-3-3 spelen als je twee buitenspelers hebt van Europees topniveau", vult Van der Gijp aan. "Anders kan het niet. Wij hebben Bergwijn. Dat gaat niet. Dan kan je beter een ander systeem gaan spelen."

Williams opende in de EK-finale de score, met de assist op naam van Lamal. Invaller Cole Palmer trok de stand enigszins onverwacht gelijk. De Europese titel was echter voor Spanje dankzij de late 2-1 van supersub Mikel Oryazabal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties