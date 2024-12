Van der Gijp snapt helemaal niets van Ronaldo: 'Dan ben je zó groot, laat gaan man'

René van der Gijp snapt niets van de in zijn ogen kinderachtige houding van Cristiano Ronaldo, die cynisch reageerde op kritiek van Rafael van der Vaart. Volgens Gijp moet de 39-jarige aanvaller van Al-Nassr en Portugal zich inmiddels niet meer van de wijs laten brengen door dergelijke opmerkingen.

Van der Vaart deelde onlangs enkele anekdotes over zijn tijd bij Real Madrid in gesprek met talkSPORT. Ook Ronaldo kwam ter sprake, en de Nederlander vertelde dat zijn voormalig ploeggenoot ‘egoïstisch’ is. “Als we met 6-0 wonnen en Ronaldo had niet gescoord, dan was hij niet blij. Hij was egoïstisch”, zo zei Van der Vaart onder meer.

Maisfutebol gooide de uitspraak in een foto, die gedeeld werd op Instagram. Onder de foto reageerde Ronaldo vrijwel direct. “Who is this guy?”, aldus de Portugees.

De reactie van Ronaldo werd vrijdag besproken in Vandaag Inside. ''Kom op, weet je. Laat gaan'', zei Van der Gijp hoofdschuddend. ''Dan ben je zó groot, laat dat lopen, man.''

''Maar dat mannetje heeft een ego, dat past hier niet in dat gebouw'', zei de analist vervolgens met een cynische kwinkslag over Ronaldo.

''Maar wat Van der Vaart zegt wisten wij toch ook wel? Hij zegt niks nieuws'', voegde Van der Gijp daar tot slot aan toe.

Tafelgast Hélène Hendriks vroeg zich af op Ronaldo zijn Instagram-kanaal zelf beheert. ''Dat wordt gedaan'', zo filosofeerde de presentatrice annex duider.