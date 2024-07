René van der Gijp drijft de spot met trefzekere Xherdan Shaqiri

René van der Gijp drijft woensdagavond de spot met Xherdan Shaqiri. Volgens de vaste tafelgast van Vandaag Inside kampt de middenvelder, die prachtig scoorde tegen Schotland, met overgewicht. Daarnaast wordt het vermeende verval van Luka Modric besproken.

"Die Shaqiri heeft een grotere reet dan Rita Corita", verwijst Van der Gijp naar de in 1998 overleden zangeres, die altijd aan de zware kant was. "Zo'n kont man, dat is toch niet normaal meer."

"Die wilde in het gras draaien, maar dat kon natuurlijk niet meer", analyseert Gijp met humor de manier van juichen van Shaqiri nadat hij van buiten de zestien scoorde tegen de Schotten. "Ik wist niet wat ik zag", vult Johan Derksen aan.

Modric

Kort daarna komt Luka Modric aan de beurt. Volgens Johan Derksen is het beste eraf bij de inmiddels 38-jarige middenvelder van Kroatië, dat woensdagmiddag dure punten verspeelde tegen Albanië (2-2) en moet vrezen voor de vroege aftocht op het EK.

"Dat is nu klaar. Het goede is er nu af", aldus Derksen. "En als je hem close-up ziet, kijk je daar ook niet van op."

Van der Gijp mengt zich ook in de discussie over Modric. "Luis Suárez en Lionel Messi spelen bij Inter Miami tegen de lamme en de blinde. Maar Modric speelt nog op een EK. Dan speel je tegen fitte jongens, dat trekt hij niet meer."

"Maar we hebben wel van het mannetje genoten, Jezus zeg", zo besluit Van der Gijp over Modric, die bezig lijkt aan zijn laatste eindtoernooi in het shirt van Kroatië.

