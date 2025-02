Van der Gijp openbaart maniakaal eetpatroon Pep Guardiola: 'Dat doet hij al een jaar'

René van der Gijp is een groot bewonderaar van Pep Guardiola. De vaste gast van Vandaag Inside ziet de manager van Manchester City al enige tijd gekke dingen doen, nu zijn ploeg niet langer dominant is op de Engelse velden.

''Die Guardiola is zó bezeten... Die heeft bij FC Barcelona, Bayern München en Manchester City successen gehad. En misschien stopt hij dadelijk, en is dit het enige jaar dat hem bijblijft'', doelt Van der Gijp op het stroeve seizoen dat Manchester City doormaakt in Engeland

''Is dat goed? Dat vind ik zó goed'', aldus de analist, die hard in de lach schiet na zijn woorden over de Spaanse manager. Johan Derksen mengt zich vervolgens in de discussie over de ploeterende Guardiola.

''Die man heeft de indruk gekregen dat hij niet kapot kon. En hij blijkt te kunnen verliezen'', ziet ook Derksen dat Manchester City al enige tijd behoorlijk kwetsbaar is in de Premier League en Champions League.

''Ik lees zóveel over hem, bijna alles'', gaat Van der Gijp verder. ''Hij eet al een jaar soep of bouillon. Omdat hij niks anders meer kan verdragen. Zo gek is hij op dit moment.''

''Hij is er al een keer een jaartje uit geweest'', vult Derksen aan. ''Toen is hij Duits gaan leren in Amerika, in New York'', brengt Gijp tot slot in herinnering.

Manchester City en Guardiola richten zich in de Premier League op een plaats in de top vier, nu Liverpool er met de titel vandoor lijkt te gaan. The Citizens liggen uit de Champions League en EFL Cup en kunnen dit seizoen alleen nog de FA Cup veroveren. In de achtste finale is Plymouth Argyle de opponent.