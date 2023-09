Van der Gijp ligt helemaal dubbel om Marco van Basten: ‘Hij meent het echt!’

Maandag, 25 september 2023 om 22:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:04

René van der Gijp moet hard lachen om het voorstel van Marco van Basten om te stoppen met betaald voetbal in Nederland. Zondagavond zei de analyticus van Ziggo Sport tijdens de voorbeschouwing op het duel tussen Atlético Madrid en Real Madrid dat er geen profvoetbal meer gespeeld kan worden in Nederland. In de uitzending van Vandaag Inside komt Van der Gijp niet meer bij wanneer hij het fragment terugziet.

“Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het echt een hele grote voetballer is geweest, maar er komt louter onzin uit”, zo leidt de analyticus zijn verhaal in tijdens het programma van SBS 6. “Zondag zei hij dat er maar één oplossing is: stoppen met betaald voetbal. Dat leek mij nou een hele goede! Dan zijn we meteen overal vanaf”, roept Van der Gijp op cynische toon. “Hij meende het ook!”

Van Basten had zondag een duidelijk mening na afloop van de gestaakte Klassieker. “Ik heb geen idee hoe nu verder. Je zou bijna zeggen dat we maar beter kunnen stoppen met betaald voetbal in Nederland. We kunnen er gewoon niet mee omgaan. Stop er maar mee, in zijn geheel. Het hoort niet zoals het nu gaat. Als we het niet met zijn allen kunnen, dan moet je er maar mee stoppen. Stop maar met betaald voetbal”, zei Van Basten na meerdere vragen van presentator Wytse van der Goot, die niet leek te kunnen geloven wat de oud-spits zei.

Van der Gijp en Valentijn Driessen liggen helemaal dubbel wanneer de beelden ingestart worden. “Dit kan toch allemaal niet”, lacht Van der Gijp. “Dit is toch louter onzin. Waar gaat het nou over allemaal?” Eerder op de maandagavond herhaalde Van Basten overigens zijn woorden tijdens de uitzending van Rondo op Ziggo Sport.