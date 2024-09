Van der Gijp kijkt met stijgende verbazing naar PSV: 'Dat doe je toch niet?'

René van der Gijp heeft grote twijfels bij het binnenhalen van Ivan Perisic. Volgens hem heeft PSV een dergelijke speler, die in de herfst van zijn loopbaan is beland, helemaal niet nodig. Perisic werd afgelopen week officieel gepresenteerd in Eindhoven.

''In deze fase van de competitie moet je nooit aan je trainer vragen of hij hem erbij wil hebben'', zo observeert Van der Gijp in Vandaag Inside. ''Tuurlijk wil hij dat. Als morgen Tscheu La Ling een maand gaat meetrainen, wil hij (Francesco Farioli, red.) hem er ook bij hebben. Ja, natuurlijk.''

''Hij wil er zo veel mogelijk bij hebben, want hij is onzeker. Priske is onzeker, maar zelfs onze vriend Peter Bosz. Die is nu na die wedstrijd tegen Juventus onzeker'', verwijst de analist naar de pijnlijke 3-1 nederlaag van PSV in de Champions League van dinsdag.

''En die haalt een gozer van 35.... Dat doe je toch niet?'', snapt Van der Gijp heel weinig van het aantrekken van Perisic, die tot het einde van het seizoen heeft getekend in het Philips Stadion.

''In de Nederlandse competitie heb je hem niet nodig. En in Europa kan hij je niet meer helpen'', voegt Johan Derksen daar direct aan toe.

''Johan, laat die jongen van Excelsior gewoon lekker voetballen in de Nederlandse competitie. Wat kan jou het schelen?'', doelt Gijp op de afgelopen zomer aangetrokken Couhaib Driouech. ''En Europees kan Perisic niet meer mee.''

Perisic is te laat ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. Wél kan de ervaren Kroaat zondag zijn eerste minuten maken voor PSV op bezoek bij Fortuna Sittard.