Van der Gijp kiest partij na klap Berghuis en denkt aan moment van 40 jaar terug

Maandag, 29 mei 2023 om 22:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:25

René van der Gijp keek zondag met stomme verbazing naar de klap die Steven Berghuis uitdeelde aan een supporter van FC Twente. De vleugelaanvaller, die later zijn excuses aanbood, deed dat omdat ploeggenoot Brian Brobbey racistisch was bejegend. Van der Gijp kan zich niet voorstellen dat hij net als Berghuis ooit handtastelijk zou worden, mocht hij door iemand op een dergelijke wijze worden beledigd.

"Dit zit totaal niet in mij. Dit zou bij mij in de verste verte niet opkomen", uit Van der Gijp zijn verbazing maandagavond in Vandaag Inside. "Om een jongen bij een bus een knal voor zijn kop te geven, dat zit er bij mij gewoon niet in." Tafelgenoot Johan Derksen heeft meer begrip voor de actie van Berghuis. "Hij stond niet in de basis en heeft dan de tering in. Dan worden ze weggespeeld bij zijn oude club. Hij wordt uitgejouwd en dan staat er zo'n vent achter een hek te schreeuwen tegen hem. Het is helemaal fout, maar het is een opeenvolging van irritaties."

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan… pic.twitter.com/MsipXygbdE — george (@StokeyyG2) May 28, 2023

"En dan gedraagt hij zich uitermate onprofessioneel. Want als voetballer moet je bestand zijn van alles wat er van die tribunes afrolt. En dat is niet vleiend, dat weet je." Van der Gijp constateert een structureel probleem in de voetballerij. "Toen ik met PSV bij ADO moest spelen, weet je hoeveel jaar dat geleden is? Dat is gewoon veertig jaar geleden. Weet je wat er bij de bus stond? Die moest je ook niet even tegenkomen in een steegje, als je alleen was. Die riepen de meest afschuwelijke dingen. Dan pakte je toch je lunchpakketje en ging je achterin de bus zitten. Wat kan jou dat nou schelen?"

Reactie Berghuis

"Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen", zei Berghuis zondag in een persverklaring. TC Tubantia bracht een ooggetuigenverklaring waarin gezegd werd dat Brian Brobbey werd uitgemaakt voor 'kankerzwarte'. Berghuis benoemde dat incident niet specifiek, maar zegt wel: "Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit te delen aan fans die daar om vragen. Ik ben inmiddels wel wat gewend, maar mensen denken maar alles te kunnen roepen."