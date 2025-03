Van der Gijp: 'We wilden snel van Koeman af, dan kon hij bondscoach van Oranje worden'

René van der Gijp weet dat de voetbalwereld doorgaans zeer vergankelijk is. De analist doelt daarmee op Peter Bosz, die vorig seizoen afgetekend kampioen werd met PSV en een jaar later het kampioenschap uit zijn handen ziet glippen.

''Verleden jaar om deze tijd was Peter Bosz zo ongeveer een genie. We hoopten heel snel van Koeman af te zijn, want dan kon hij trainer van het Nederlands elftal worden. En dan nu?'', aldus Van der Gijp, terwijl hij bijna in de lach schiet in KieftJansenEgmondGijp.

''De waarheid zal ergens in het midden liggen. Het zal een aardige trainer zijn. Maar meer niet'', begint Van der Gijp daarna aan een serieuze analyse over de trainer van het kwakkelende PSV.

''Zo gaat dat nou eenmaal, René'', haakt Wim Kieft in. ''En je bent en blijft altijd afhankelijk van je spelers. Als die spelers denken dat het allemaal wel lekker gaat na één leuk jaar...''

Van der Gijp betrekt een andere Nederlandse coach in de discussie. ''Als wij nou een dagje met Ruud van Nistelrooij naar Leicester City waren geweest en de spelersgroep hadden geïnventariseerd. En we hadden gekeken hoeveel goals er in die spelersgroep zaten, of er van het tweede één of twee door hadden kunnen breken en wat de financiële situatie van de club is.''

''Dan waren we tot de conclusie gekomen: niet doen'', aldus Gijp, die van Kieft de vraag krijgt waarom Van Nistelrooij dan toch voor de laagvlieger uit de Premier League kiest. ''Zelfoverschatting, Wim.''

''Het is toch geen lekker begin van je trainerscarrière als je het twee keer ergens niet afmaakt? Bij PSV is Van Nistelrooij niet doorgegaan, al was dat niet helemaal zijn schuld. En nu bij dat Leicester weer...''