Van der Gijp gruwelt van Studio Voetbal en brandt programma tot de grond toe af

René van der Gijp zou graag zien dat Studio Voetbal zo snel mogelijk van de buis verdwijnt. Hij is namelijk van mening dat het voetbalprogramma dat eens per week wordt uitgezonden niets te bieden heeft voor de voetballiefhebber.

''Ik zou stoppen met Studio Voetbal. Kappen met Pierre van Hooijdonk. En dan een programma maken à la Match of the Day'', oppert Van der Gijp dinsdag in de KieftJansenEgmondGijp-podcast. ''Beelden waarover gesproken wordt, wedstrijden uitlichten.''

Match of the Day wordt altijd op zaterdag- en zondagavond uitgezonden en gepresenteerd door Gary Lineker. Oud-spelers als Alan Shearer en Micah Richards schuiven geregeld aan om de wedstrijden van analyses te voorzien.

''Maar ik zou stoppen met Arno Vermeulen. Het interesseert niemand wat Arno Vermeulen vindt'', geeft de analist terloops mee aan de makers van Studio Voetbal. ''Dus die man moet gewoon weg. Daar moeten gewoon drie ex-spelers zitten, met een presentator. En dat moet à la Match of the Day een sportprogramma worden.''

''Waarbij ik heel veel meningen hoor over het spelletje en trainers aan het woord hoor. Dat is wat ik wil zien'', schetst Van der Gijp zijn ideale tv-avond. ''Maar ik wil daar niet Ron Jans die niks zegt. Of Fred Rutten die zijn mond dichthoudt. Dat wil ik niet. Stop ermee, met dat programma.''

''Dat programma is gewoon niks, echt niks. Je kijkt gewoon naar niks'', laat Van der Gijp nogmaals weten geen liefhebber te zijn van het voetbalprogramma dat op zondagavond op NPO1 wordt uitgezonden.