Van der Gijp geeft bizarre visie op racisme-incident; Hélène Hendriks reageert fel

René van der Gijp vindt de vermeende oerwoudgeluiden die zouden zijn gemaakt door FC Twente-supporters jegens zwarte spelers van Lazio géén racisme. De oud-rechtsbuiten wekt met die tamelijk bizarre visie op het incident verbazing bij Wilfred Genee en Hélène Hendriks, die er fel tegenin gaan.

Zowel de UEFA als FC Twente zelf doet momenteel onderzoek naar een vermeend racisme-incident tijdens de Europa League-thuiswedstrijd tegen Lazio (0-2). In de 89ste minuut werd Loum Tchaouna gewisseld. De Lazio-aanvaller raakte op weg naar de zijlijn zichtbaar van streek en maakte in woord en gebaar duidelijk dat hij racistisch werd bejegend door supporters op de tribune.

Hendriks was als presentatrice voor Ziggo Sport aanwezig in de Grolsch Veste. "Ik heb het zelf niet gehoord, maar je zag aan die jongen dat hij écht geraakt was. Dat zag je aan alles", aldus Hendriks vrijdagavond in Vandaag Inside.

Van der Gijp geeft zijn bijzondere kijk op het incident. "Ik heb hier met Ruud (Gullit, red.) altijd discussie over. Die vindt dit racisme. Ik zeg: ja oké, maar het is eigenlijk vanuit degenen die dat doen puur om de ander te kwetsen. Maar racisme, racisme, racisme..."

Hendriks reageert fel: "Ik vind dat heel erg racisme."

Ook Genee is verbaasd. "Het is een vreemde redenering, dat jij zegt dat het dan geen racisme is", aldus Genee. Van der Gijp reageert: "Het is kwetsen." Genee: "Ja, maar dat is de bedoeling toch ook van racisme? Je laat mensen voelen dat ze niet in orde zouden zijn. Dat is toch de basis van racisme?"

Volgens Johan Derksen is het 'ook balorigheid'. "Het is willen scoren tussen de andere supporters. Zo van: kijk mij eens, ik durf dat te roepen. Als er 25.000 man zitten die allemaal bier zitten te zuipen, zijn er altijd een paar die dat doen", aldus Derksen.