Van der Gijp dwingt bijzonder privilege af in Vandaag Inside: 'Het gaat per 1 januari in'

De onderhandelingen over een mogelijk vervolg voor Vandaag Inside op SBS 6 na de zomer van 2025 verlopen stroef, zo meldt De Telegraaf. René van der Gijp heeft ondertussen op persoonlijk gebied wel een succesje behaald in de gesprekken met Talpa-eigenaar John de Mol: de analist krijgt één dag in de week vrij.

Het contract van Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp loopt per 1 juli af. Het drietal heeft de intentie om te verlengen, maar van een akkoord met De Mol lijkt nog lang geen sprake. Met name de eisen van Genee zorgen voor strubbelingen, zo laat Derksen weten aan De Telegraaf.

Aan Van der Gijp zal een verlenging niet liggen. De oud-rechtsbuiten heeft al een deal met Talpa en krijgt per 1 januari standaard vrij op de woensdag. "Daar ben ik heel blij mee", aldus Van der Gijp. "Ik heb nog niets gehoord over wie mij gaat vervangen. Verder heb ik gezegd: joh, laten we één jaar verder gaan. Daarna zien we wel weer verder."

Ook Derksen heeft de intentie om te verlengen. "Voor hoeveel jaar we bijtekenen, maakt mij niet uit", aldus de oud-linksback. Het veelbesproken salaris van de heren zal het struikelblok in de onderhandelingen niet vormen, zo voegt Derksen toe. Het drietal strijkt momenteel naar verluidt meer dan 1 miljoen euro per jaar op.

"We hebben het nog geen seconde over geld gehad", aldus Derksen. Tv-expert Tina Nijkamp heeft becijferd dat de heren minstens 2 miljoen euro per jaar waard zijn voor Talpa. "Wij verdienen al zo ontzettend veel dat ik een dergelijke verhoging onbeschaafd zou vinden."

Een akkoord is nog lang niet bereikt. Dat heeft vooral te maken met het eisenpakket van Genee. "Hij is er nog niet uitgekomen met John vanwege het feit dat hij een interviewprogramma wil, maar dit niet krijgt. Genee werkt als een rode lap op een stier bij De Mol, dat helpt in zo’n gesprek ook niet mee."

Derksen begrijpt de wens van Genee voor een extra programma wel. "Wilfred is twintig jaar jonger dan ik en moet nog wat jaren mee op tv. Ik snap daarom goed dat hij nu alvast een programma erbij wil, zodat hij straks ook wat heeft als we stoppen."