Van der Gijp acht slechts één Feyenoorder goed genoeg voor Liverpool

René van der Gijp zou het onverstandig vinden als Arne Slot te veel spelers 'meeneemt' van Feyenoord naar Liverpool. De analist van Vandaag Inside beschouwt eigenlijk alleen Lutsharel Geertruida als geschikt daarvoor. "Slot gaat nu wel ergens naartoe hè", zegt Van der Gijp. "Het is de absolute top van de wereld."

"Met Geertruida heb je wel een jongen die in het centrum kan spelen, op rechtsback kan spelen en eventueel op het middenveld", aldus Van der Gijp, die een parallel trekt. "Het is een beetje als Daley Blind, die kan op zo veel posities spelen. Dus Geertruida, dat is zo’n goede gozer (om erbij te hebben, red.)."

Van der Gijp zou het daar bij laten. "Voor die anderen als Quinten Timber en Mats Wieffer geldt: neem ze nou niet mee, want het is een andere wereld daar. Het is echt een andere wereld."

Johan Derksen is zeer onder de indruk van Slot. De oud-linksback heeft veel vertrouwen in een goede afloop van het avontuur van de trainer bij Liverpool. "Hij is begonnen als assistent bij SC Cambuur, daar waren ze al vol lof", blikt Derksen terug. "Daarna werd hij assistent bij AZ en vonden ze hem eigenlijk al snel belangrijker dan de hoofdtrainer."

"Vervolgens deed hij het goed als hoofdcoach van AZ en ging hij naar Feyenoord", somt Derksen op. "Hij heeft eigenlijk Dick Advocaat een draai om de oren gegeven, want hij doet het gewoon beter."

"Niemand kreeg Feyenoord van de grond, terwijl er toch heel wat trainers zijn geweest. Het lukte Slot wél. Dus ik heb het volste vertrouwen in die jongen", zegt Derksen.

