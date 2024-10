Van der Ende komt met helder oordeel over strafschop voor Weghorst bij Heracles - Ajax

Mario van der Ende laat via X zijn licht schijnen op de discutabele strafschop die Wout Weghorst kreeg in de Eredivisie-wedstrijd Heracles Almelo - Ajax (3-4). De oud-topscheidsrechter reageert op de zogeheten 'Ajax-penalty', zoals die door Heracles-aanvaller Mario Engels werd genoemd.

De penalty voor Ajax ontstond in de absolute slotfase. Weghorst werd licht aangetikt op de kuit door Thomas Bruns en kreeg van scheidsrechter Edwin van de Graaf dus een penalty.

Weghorst werd volgens Engels, die zelf een wereldgoal van eigen helft maakte, nauwelijks geraakt. "De aanraking was heel zacht, Wout is twee meter en toch valt hij. Het is slim gedaan natuurlijk. Als dit een penalty is, dan heb je er tien in elke wedstrijd", aldus Engels bij ESPN.

Van der Ende geeft op X zijn visie op het moment. "Volgens de commentator (Leo Oldenburger, red.) te licht en er wordt gesproken over een 'typische Ajax-penalty..."

De oud-topscheidsrechter gaat daar niet in mee. "Mijns inziens een duidelijke overtreding. Misschien moet men zich realiseren dat een overtreding gepaard met contact een directe vrije schop is."