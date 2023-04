Van den Brom gelooft met Lech Poznan plots in ‘onmogelijke’ stunt bij Fiorentina

Donderdag, 20 april 2023 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:56

John van den Brom is donderdagavond met Lech Poznan een stunt in de Conference League op een haar na misgelopen. De coach moest met de Poolse club een 1-4 achterstand goedmaken op bezoek bij Fiorentina en kwam in de 69ste minuut op een zeer verrassende 0-3 voorsprong, die goed zou zijn geweest voor verlenging. Fiorentina werd echter op het allerlaatste moment wakker en kwam terug tot 2-3, voldoende om de halve finale te bereiken.

Bijzonderheden:

Zwak uitverdedigen van Lorenzo Venuti, die een lage voorzet terug de doelmond in schopte, leverde een vroege intikker op voor Afonso Sousa: 0-1 voor Lech Poznan. Een beheerste penalty van Kristoffer Velde bracht de ploeg van Van den Brom in minuut 64 op 0-2. Vijf minuten later lag de 0-3 er al in via Artur Sobiech, die een voorzet van Jesper Karlström binnenliep. De Polen geloofden in een superstunt, maar kwamen van een koude kermis thuis. Riccardo Sottil stond op de goede plek om een afgeslagen vrije trap uit de volley binnen te schieten: 1-3. De beslissing kwam van de voet van Gaetano Castrovilli, die in blessuretijd een counter afrondde met een schot van tien meter: 2-3.

?????????? ?????? ???? ?????????????????? Lech Poznan schiet de 0-3 binnen en staat weer gelijk met Fiorentina ?? pic.twitter.com/z17x9yXToJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2023

Fiorentina - Lech Poznan 2-3

9' 0-1 Afonso Sousa

64' 0-2 Kristoffer Velde (penalty)

69' 0-3 Artur Sobiech (assist: Jesper Karlström)

78’ 1-3 Riccardo Sottil

92’ 2-3 Gaetano Castrovilli (assist: Nicolás González)