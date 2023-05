Van den Boomen onthult hoe Mislintat hem overtuigde om voor Ajax te kiezen

Maandag, 29 mei 2023 om 17:34 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:41

Branco van den Boomen is officieel een Ajacied. De Amsterdammers maakten maandagmiddag bekend dat de 27-jarige middenvelder transfervrij overkomt van het Franse Toulouse en een contract tot medio 2027 heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA. Van den Boomen werd tijdens een gesprek met directeur voetbalzaken Sven Mislintat overtuigd, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

De middenvelder kon in Engeland naar verluidt 'een veelvoud' van zijn salaris bij Ajax verdienen. Toch kiest hij dus voor een transfer naar Nederland. “Door mijn eerdere periode bij Ajax ken ik de ambities, de grootte en de uitstraling van de club”, legt Van den Boomen uit. “Daarnaast denk ik dat ik het Nederlands elftal – een van de doelen die ik mezelf heb gesteld – en het spelen in de Champions League beter via Ajax kan realiseren dan bij een subtopper of middenmoter in Engeland of Duitsland.”

Het gesprek met Mislintat dat Van den Boomen onlangs voerde en bijna anderhalf uur duurde beviel ‘erg goed’. De technische man van Ajax had de middenvelder al hoog op zijn verlanglijst staan tijdens diens tijd als technisch directeur bij VfB Stuttgart. "Tijdens het gesprek dat ik met hem voerde en mij over de streep trok om voor Ajax te kiezen, zei hij dat mijn data en prestaties bij Toulouse hem toen al geregeld opvielen. Daardoor wist ik helemaal zeker dat ik wilde terugkeren. We hebben tot in de details over voetbal gesproken, hoe hij het spelletje ziet en hoe ik dat zie”, aldus Van den Boomen.

De middenvelder belooft daarnaast dat de Ajax-supporters ‘een heel andere speler te zien krijgen dan het jongetje dat Jong Ajax in 2014 inruilde voor FC Eindhoven’. “Ik ben nu de vader van een dochtertje en ons tweede kindje is op komst. Ik sta nu heel anders in het leven en heb me als speler goed ontwikkeld. Ik heb nooit opgegeven en stevige stappen gemaakt, met de Franse bekerwinst als absolute beloning.” Met vijf goals en acht assists heeft Van den Boomen dit seizoen een onmiskenbaar aandeel in de huidige dertiende plek van Toulouse en ook in bekerverband droeg hij zijn steentje bij. Met één goal en vijf assists deelde hij in grote mate mee in de winst van de Coupe de France.