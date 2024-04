Van de Ven helpt Tottenham Hotspur met snoeiharde pegel aan belangrijke zege

Micky van de Ven was zondagavond van grote waarde voor Tottenham Hotspur. De Oranje-international maakte in het duel met Nottingham Forest vlak na rust op schitterende wijze de 2-1. De ploeg van manager Ange Postecoglou won uiteindelijk met 3-1 van de nummer zeventien van de Premier League. Tottenham klimt op basis van het doelsaldo over Aston Villa heen (+20 om +17). Bovendien hebben de Londenaren nog een duel tegoed ten opzichte van hun concurrent uit Birmingham.

Aan de kant van Tottenham vormde Van de Ven een centraal koppel met Cristian Romero. Voorin was Son Heung-min de spits en moesten Timo Werner, James Maddison en Brennan Johnson voor aanvoer richting de Zuid-Koreaanse vedette zorgen. Bij Nottingham moest voormalig PSV-ster Ibrahim Sangaré genoegen nemen met een reserverol. De Ivoriaan viel tien minuten voor tijd in bij een 3-1 achterstand.

Niet Tottenham, maar Nottingham greep bijna de voorsprong, en hoe. Murillo verraste Tottenham-goalie Guglielmo Vicario met een schot vanaf een meter of zestig. Vicario haalde opgelicht adem toen de poging de Nottingham-verdediger net naast vloog. Murillo speelde na een kwartier opnieuw een hoofdrol, zij het dit maal in negatieve zin. Hij gleed een voorzet van Werner in eigen doel: 1-0.

Met name Yves Bissouma toonde zich zeer bedrijvig aan de kant van de thuisploeg. De Malinees schoot liefst viermaal richting doel, maar Nottingham-goalie Matz Sels hoefde zich daar geen grote zorgen om te maken. De voorlopige nummer één onder de lat bij het nationale elftal van België onderscheidde zich even later door een inzet van Johnson te keren met een uiterste reflex.

Nottingham had maar weinig in te brengen, maar kwam halverwege de eerste helft toch op gelijke hoogte. Anthony Elanga gaf mee aan Chris Wood, die door de benen van de mee teruggetrokken Johnson raak schoot: 1-1. De Nieuw-Zeelander kwam vervolgens ook dicht bij zijn tweede treffer van de middag. Vicario kon een schot vanaf randje zestien van Ryan Yates slechts deels keren, waardoor Wood de rebound voor het inschieten had maar vol de paal raakte.

Daarmee was het nog niet gedaan voor het laatste fluitsignaal van de eerste helft. Een voorzet vanaf de rechterkant viel bijna binnen via een verdediger van de bezoekers, maar de bal vloog via de lat over. Daarmee was het wel gedaan in de eerste helft, daar er in het restant maar weinig gebeurde.

Tottenham moest na rust aan de bak en al snel dacht Pierre-Emile Højbjerg de 2-1 aan te tekenen, ware het niet dat Sels op uitstekende wijze redde. Nadat ook Wood een mogelijkheid liet liggen, was het raak voor Tottenham. Een hoekschop leek in eerste instantie niets op te leveren, totdat de bal perfect voor de voeten van Van de Ven belandde. De Oranje-verdediger vond de korte kruising met een snoeihard schot achter de kansloze Sels.

???????????????? ?????????? ?? Wat een kanonskogel van Micky van de Ven. Tottenham op voorsprong ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 7, 2024

Tottenham drukte door en het was Pedro Porro die het volgende doelpunt van de thuisploeg voor zijn rekening nam. Een voorzet vanaf de linkerkant werd handig door Rodrigo Bentancur doorgekopt tot bij de tweede paal, waar Porro klaarstond om met een heerlijk wreefschot raak te knallen: 3-1.

Nottingham gaf niet op, maar had wel een gigantische berg te beklimmen. Wel kwam het per toeval bijna op 3-2, toen Elanga zijn voorzet nog maar net tot hoekschop verwerkt zag worden door Vicario. Tottenham kwam daarna nooit echt meer serieus in de problemen en had nog op 4-1 kunnen komen. Son liet dat echter na en stelde Sels in staat nog een fraaie redding uit zijn hoge hoed te toveren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties