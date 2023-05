Van de Looi weigert Bakker op te nemen in Jong Oranje: 'Het is een gek verhaal’

Maandag, 29 mei 2023 om 20:05 • Mart van Mourik

Mitchel Bakker heeft spijt van zijn besluit om te bedanken voor Jong Oranje, zo onthult Arno Vermeulen maandagavond. De commentator vertelt te gast in het programma Voetbalpraat van ESPN dat de 22-jarige verdediger aan bondscoach Erwin van de Looi liet weten niet mee te willen gaan naar het EK 2023 in Roemenië, omdat hij zich optimaal wil voorbereiden op het nieuwe seizoen met Bayer Leverkusen. Nadien kreeg Bakker spijt en wilde hij alsnog mee, maar Van de Looi was onverbiddelijk.

Maandagmiddag maakte Van de Looi de EK-selectie van Jong Oranje bekend. Zowel Bakker als Jeremie Frimpong ontbreekt op de definitieve lijst van de bondscoach. Frimpong was volgens Van de Looi dusdanig teleurgesteld dat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal dat hij bedankte voor Jong Oranje. Bakker bedankte eveneens voor deelname aan het EK, maar hij bedacht zich naderhand, weet Vermeulen.

“Het verhaal van Bakker is best wel gek eigenlijk”, begint Vermeulen. “Hij zit altijd bij Jong Oranje, maar hij keek naar het speelschema: vier dagen na de finale zou hij al bij Bayer Leverkusen moeten beginnen. Hij dacht: dat gaat niet lukken, want ik wil een goede start maken in Duitsland. Daarom heeft hij even te vlot afgezegd. Daarna heeft hij met mensen gesproken en is hij naar de leiding van Leverkusen gegaan. Daar werd gezegd dat het geen enkel probleem is als hij een week later zou aansluiten.”

“Bakker dacht toen: oké, dit is mijn redding. Toen heeft hij Van de Looi een bericht gestuurd met de mededeling dat hij toch wel graag naar het EK wil. Van de Looi reageerde in een mailtje dat het hem spijt, maar dat hij Bakker niet wil selecteren. De bondscoach vindt hem qua motivatie niet bij de groep passen. Bakker is nu dus teleurgesteld, ook al weet hij dat hij een fout heeft gemaakt. Maar Van de Looi heeft besloten”, besluit Vermeulen, die het optreden van de keuzeheer van Jong Oranje overigens streng vindt.