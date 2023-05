Van de Looi maakt EK-selectie Jong Oranje bekend; Jeremie Frimpong bedankt

Maandag, 29 mei 2023 om 15:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:04

Erwin van de Looi heeft de selectie van Jong Oranje bekendgemaakt voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië. De bondscoach, die na het toernooi wordt opgevolgd door Michael Reiziger, heeft onder anderen Brian Brobbey en Bart Verbruggen geselecteerd. Het tweetal zat niet bij de voorlopige selectie van Jong Oranje en komt over van het Nederlands elftal. Jeremie Frimpong ontbreekt in de EK-selectie, daar hij heeft bedankt voor de uitnodiging.

“Het EK staat voor de deur en we kijken hier als Jong Oranje erg naar uit”, aldus Van de Looi. “Ik denk dat we een mooie selectie hebben waarbij we gekeken hebben naar kwaliteit en gedrevenheid. Vanzelfsprekend is deze selectie weer tot stand gekomen in overleg met bondscoach Ronald Koeman. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de Nations League Finals en blijft natuurlijk altijd leidend, maar het is goed dat we als Oranje-teams op deze manier samen kunnen werken.”

De bondscoach van Jong Oranje legt uit waarom Frimpong ontbreekt. “De meest opvallende afwezige in onze selectie is Frimpong. Hij koos ervoor om zich, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal, niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar ik denk ook zonder Frimpong een prima selectie over te houden voor het EK.” Het team van Van de Looi neemt het in de groepsfase van het toernooi op tegen Japan (14 juni), België (21 juni), Portugal (24 juni) en Georgië (27 juni).

Devyne Rensch, Jan Paul van Hecke, Ian Maatsen, Sepp van den Berg, Quinten Timber en Jasper Schendelaar moeten zich op 5 juni melden in Zeist en sluiten aan bij het Nederlands elftal voor een driedaagse trainingsstage om fit te blijven voor het EK. Jong Oranje reist een week later, op 12 juni, af naar Oostenrijk voor een trainingskamp ter voorbereiding op het toernooi. Op woensdag 14 juni staat de laatste oefenwedstrijd op het programma. De ploeg van Van de Looi neemt het dan op tegen het Olympisch elftal van Japan.

Volledige EK-selectie Jong Oranje

Keepers: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Bart Verbruggen (Anderlecht), Kjell Scherpen (Vitesse)

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton), Ian Maatsen (Burnley), Sepp van den Berg (Schalke 04), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg)

Middenvelders: Kenneth Taylor (Ajax), Sven Mijnans (AZ), Wouter Burger (FC Basel), Ryan Gravenberch (Bayern München), Quinten Timber (Feyenoord), Ludovit Reis (Hamburger SV), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp)

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Joshua Zirkzee (Bologna), Crysencio Summerville (Leeds United), Elayis Tavsan (NEC), Thijs Dallinga (Toulouse), Million Manhoef (Vitesse)