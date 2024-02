Van Bommel flikt het opnieuw en bereikt tweede bekerfinale op rij met Antwerp

Royal Antwerp heeft zich geplaatst voor de finale van de Croky Cup. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 3-0 van KV Oostende en dat was na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd ruim voldoende om de eindstrijd te bereiken. Antwerp leidde bij rust met 2-0 dankzij George Ilenikhena en Zeno Van Den Bosch. Vlak voor tijd maakte Ilenikhena zijn tweede van de avond. Tegenstander in de finale op 9 mei is Union Sint-Gillis, dat in de andere halve finale afrekende met Club Brugge.

Antwerp greep direct het initiatief en na tien minuten spelen was het eerste schot op doel een feit. Vincent Janssen zag zijn inzet richting de verre hoek onschadelijk gemaakt worden door Oostende-goalie Gabriel. Nadat ook Chidera Ejuke net niet wist af te ronden, was het alsnog raak. Een kopbal van Toby Alderweireld werd gekeerd door een verdediger, waarna de rebound een prooi was voor Ilenikhena: 1-0.

De 2-0 viel nog voor het half uur. Een vrije trap van Jacob Ondrejka werd prima binnengekopt door Van Den Bosch. Antwerp drukte door en kreeg nog voor rust mogelijkheden op de derde treffer. Een scherpe counteraanval kon echter net niet worden afgewerkt, terwijl Ilenikhena de bal totaal verkeerd raakte en zo een goede kans onbenut liet.

In de tweede helft werd al snel duidelijk dat Oostende simpelweg niet over genoeg kwaliteiten beschikt om het bekerhouder Antwerp moeilijk te maken. Janssen voelde zich niet helemaal fit meer en liet zich een kwartier voor tijd vervangen door Victor Udoh. Even daarvoor betrad Jurgen Ekkelenkamp het veld voor Ondrejka. Antwerp maakte er na een saaie tweede helft in de slotfase nog 3-0 van. Een scherpe voorzet van Udoh werd binnengelopen door Ilenikhena.

