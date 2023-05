Van Bommel en Antwerp behouden koppositie na gunstig resultaat in Genk

Zondag, 21 mei 2023 om 20:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:47

Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel is nog altijd de koploper van België. KRC Genk en Union Sint-Gillis speelden zondagavond met 1-1 gelijk en dat betekent dat Union in punten gelijk is gekomen met Antwerp, dat eerder op de dag verloor bij Club Brugge (2-0). De koppositie blijft echter in handen van the Great Old. Bij een gelijk aantal punten is Antwerp altijd kampioen, omdat die ploeg zijn punten precies gehalveerd zag worden. Aan het einde van de reguliere competitie hadden Genk en Union een oneven aantal punten, waardoor zij een half puntje extra kregen voor aanvang van de play-offs. Bij een gelijk aantal punten behoudt Antwerp zodoende altijd het voordeel. Genk volgt op drie punten van zowel Antwerp als Union.

Bijzonderheden

Union kreeg al voor de aftrap een serieuze klap te verwerken, toen bleek dat aanvoerder Teddy Teuma in de warming-up geblesseerd was geraakt. Zijn vervanger, Oussama El Azzouzi, zag Genk tot overmaat van ramp na een klein kwartier op voorsprong komen. Mike Trésor schilderde een vrije trap op het hoofd van Mark McKenzie, die raak kopte: 1-0. Het was de 23ste assist van het seizoen voor Trésor. Genk-doelman Maarten Vandevoordt was tweemaal belangrijk bij pogingen van Simon Adingra, maar vlak voor rust was het alsnog raak voor Union. Victor Boniface haalde de bal achter zijn standbeen langs en schoot verwoestend raak: 1-1. Na rust kregen beide ploegen mogelijkheden op meer. Onder meer Mbwana Samatta was dicht bij de zege voor Genk, maar zijn inzet vloog net naast.

GENK PAKT DE VOORSPRONG ?? Klein kwartiertje onderweg in België en de thuisploeg is de eerste die toeslaat ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #GNKUSG pic.twitter.com/szQ42JJHUg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

?????????? de gelijkmaker voor Union ???? Voor rust weet Royale Union de 1-1 binnen te schieten ?? Boniface is de gevierde man die een geweldige actie in huis heeft en genadeloos afwerkt ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #GNKUSG pic.twitter.com/bsvrCcBJCL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

KRC Genk - Union Sint Gillis 1-1

13' 1-0 Mark McKenzie (assist: Mike Trésor)

30' 1-1 Victor Boniface (assist: Simon Adingra)