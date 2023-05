Van Basten insinueert ‘hulp’ aan PSV: ‘Hij doet hier opvallend slecht zijn best’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 18:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:45

Marco van Basten heeft met verbazing gekeken naar het optreden van Jeffrey Bruma tijdens PSV - sc Heerenveen. De analist zag hoe de Eindhovenaren een 1-3 achterstand omzetten in een 3-3 gelijkspel. Bruma zag er niet goed uit bij de aansluitingstreffer, terwijl de mandekker de strafschop veroorzaakte waar de 3-3 uit viel. "Hij deed wel opvallend slecht zijn best", vindt Van Basten.

"Die Jeffrey Bruma, die heeft ook nog bij PSV gespeeld, toch?", opent Van Basten bij Rondo van Ziggo Sport. "Ik begin toch een beetje te twijfelen of hij invloed heeft gehad op de uitslag. Maar misschien ligt dat aan mij." Bruma stond tussen de zomers van 2013 en 2016 onder contract bij de Eindhovenaren en werd in die periode onder meer tweemaal landskampioen.

"Hier doet hij niets, helemaal niets", constateert Van Basten bij het zien van de beelden van de 2-3 van PSV. Bruma sprong amper mee met Luuk de Jong, die de aansluitingstreffer tegen de touwen kopte. Vlak voor tijd volgde een strafschop, doordat Bruma directe tegenstander Xavi Simons onderuit schopte in de zestien. Bruma leek verrast te worden door de aanstormende aanvaller van PSV. "Hij had alle tijd, man…", zag Van Basten. "Ik keek er een beetje vreemd van op. Hij deed wel opvallend slecht zijn best."

"Ik keek er een beetje vreemd van op, maar je mag er natuurlijk niks slechts over denken", besluit de drievoudig Ballon d'Or-winnaar. Het gelijkspel kan PSV mogelijk veel opleveren. Dankzij het behaalde punt staat de club drie punten voor op het als derde geplaatste Ajax. Bij een nederlaag van PSV tegen Heerenveen had de ploeg van Ruud van Nistelrooij moeten winnen van AZ om zich van de tweede plaats te verzekeren, als Ajax tegelijkertijd zou winnen van FC Twente. Dankzij het behaalde punt volstaat een gelijkspel voor plek twee.