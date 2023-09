Van Basten fel op Ajax: ‘Een catastrofe. Iedereen kijkt toe. Onvoorstelbaar’

Maandag, 18 september 2023 om 21:00 • Noel Korteweg

Marco van Basten kijkt afkeurend naar de gang van zaken bij Ajax. De oud-spits zag hoe de Amsterdammers dit weekend op bezoek bij FC Twente (3-1) onderuit gingen en voorspelt een zwaar en moeilijk seizoen voor de ploeg van Maurice Steijn. “Het wordt een catastrofe”, aldus Van Basten bij Rondo op Ziggo Sport.

“Het is gewoon hartstikke pijnlijk”, begint de oud-voetballer en -trainer. “Dat wat je vreesde, wordt nu realiteit. Het is gewoon een drama. Slechte aankopen, geen niveau, een technisch directeur die zegt: ‘In november mag je ons gaan beoordelen.’ Ik weet niet hoor, maar dan heb je volgens mij de verkeerde club gekozen. Vanaf dag één moet je presteren bij Ajax.”

Van Basten geeft aan dat ‘een voorbereiding er is om jezelf voor te bereiden’. “Ik weet niet waar ze die tegenwoordig voor gebruiken, maar normaal is de voorbereiding er om het team te laten samenspelen, tactisch er dingen in te slijpen en dan pas begin je aan de competitie.” Presentator Wytse van der Goot geeft aan dat Ajax het team pas laat op orde had omdat ze eerst moesten verkopen voordat ze zelf konden investeren. “Nou, dat is dus al slecht”, reageert Van Basten. “Vorig jaar was het al een bende, maar de bende is alleen maar groter en slechter geworden. Het wordt een catastrofe, wat er allemaal gaat gebeuren.”

Dick Advocaat, eveneens te gast aan tafel, wijst naar PSV. “Die hadden ook geen geld, hè. Maar die kopen van te worden wel Jerdy Schouten omdat ze het gevoel hadden dat Ibrahim Sangaré weg zou gaan.” Van Basten: “Bij Ajax is er gewoon geen beleid. Je hebt geen algemeen directeur. Vorig jaar zat Edwin van der Sar er nog, maar toen was het ook al een bende. Oké, Jan van Halst wordt tijdelijk aangesteld, maar uiteindelijk hoeft niemand verantwoordelijkheid af te leggen aan iets of iemand. Mislintat is binnengekomen, heeft een trainer aangesteld en is met de portemonnee gaan winkelen. Dat is het. Het gebeurt allemaal en iedereen kijkt toe. Onvoorstelbaar.”