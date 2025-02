Van Basten en Mulder genieten intens: 'We hebben hier de wederopstanding van Ajax gezien!'

Ajax rekende donderdagavond af met Union Sint-Gillis (0-2) en staat daardoor met één been in de achtste finale van de Europa League. Met name in de tweede helft legde de ploeg van Francesco Farioli een puike wedstrijd op de mat. Zelfs Marco van Basten, die doorgaans zeer kritisch is op Ajax, was diep onder de indruk.

Halverwege de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion in Brussel stond het 0-0, maar na rust wist Ajax het verschil wel te maken via fraaie treffers van Christian Rasmussen en Jorthy Mokio. Zodoende zette Ajax een reuzenstap richting de volgende ronde in de Europa League.

In de studio van Ziggo Sport bekeken Jan Mulder en Van Basten de wedstrijd. Mulder wil in zijn analyse vlak na de wedstrijd niet beginnen over de wedstrijd, maar over Van Basten. "Ik wil geen speler, maar een analist doornemen. Marco van Basten, we hebben hier de wederopstanding gezien van Ajax!"

"Marco mopperde op het spel, op de trainer, op Brobbey... Maar in de eerste helft wilde hij (Van Basten, red.) dat Brobbey zou meedoen! Dan had die trainer het weer beter gezien. Maar wat hebben wij genoten! Echt, de tweede helft van Ajax... Met als kers op de taart de analyse van Marco van Basten. Zo lyrisch heb ik nooit iemand gezien!"

Van Basten genoot inderdaad van Ajax, zo blijkt uit zijn woorden. "Het was heerlijk om Ajax weer even te zien. Ze waren goed aan de bal, technisch goed, heerlijk! Ik kon weer onderuit gaan zitten. Hè hè, ze kunnen voetballen! Het was echt leuk, ik heb echt genoten. Genoten heb ik van de boys! Hier worden we blij van."

Van Basten staat erom bekend in principe geen liefhebber van het huidige Ajax te zijn. Ze vertelde de drievoudig Ballon d'Or-winnaar eind vorig jaar dat hij 'Ajax-moe' was en sprak hij aan het begin van het seizoen over 'de koekenbakkers' bij Ajax.

De return in het tweeluik in de tussenronde van de Europa League vindt volgende week donderdag plaats.