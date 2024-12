Van Basten is 'Ajax-moe': 'Ik kijk liever naar iets anders, het irriteert me gewoon'

Marco van Basten is ‘Ajax-moe’, zo vertelt hij maandagavond in de uitzending van Rondo op Ziggo Sport. De oud-spits ‘irriteert zich gewoon’ en kijkt liever naar iets anders. “Ik heb het nu genoeg gehad over Ajax”, aldus Van Basten.

Francesco Farioli vertelde onlangs in gesprek met Voetbal International dat hij denkt dat Jorrel Hato in de toekomst ook op het middenveld uit de voeten zou kunnen. Hélène Hendriks vraagt aan Van Basten hoe hij daarnaar kijkt.

“Ja, dat weet ik niet. Ik kijk ook niet zo graag naar Ajax, moet ik zeggen. Het irriteert me gewoon. Als ik de kans heb, kijk ik liever naar iets anders. Ik heb het nu genoeg gehad over Ajax. Het blijft steeds hetzelfde, dus vraag maar aan Wesley”, aldus de spits van weleer. Sneijder moet lachen. “Jij bent Ajax-moe, Marco?” Van Basten: “Ja.”

Sneijder gaat dan serieus verder. “Dit vind ik ook weer zo’n opmerking (van Farioli, red.). Die jongen staat achterin, is vrij jong, moest vorig seizoen op een jonge leeftijd de kar een beetje gaan trekken en heeft het echt goed gedaan. Hato probeert zich door te ontwikkelen als verdediger en dan ga je zeggen: ‘Het is eigenlijk wel een middenvelder.’”

Hendriks benadrukt dat Farioli bedoelde dat Hato daar in de toekomst zou kunnen spelen. “Ja, in de toekomst”, zucht Sneijder. “Dan gebeuren er misschien dingen. Er zijn ook aanvallers die langzaam een linie naar achter gaan.”

“Hoe is het publiek er eigenlijk onder?”, doelt Ruud Gullit op de eerste seizoenshelft van Ajax. “Volgens mij is iedereen wel vrij rustig.” Youri Mulder haakt in. “Ja, wij (Mulder en Sneijder, red.) stonden bij die wedstrijd tegen Lazio en toen werden ze echt weggespeeld. Vooral in de eerste helft. Een beetje gelaten.”

“Gelaten, wel? Dus ze hebben het gewoon geaccepteerd dat dit even tussenjaren zijn?”, vraagt Gullit verder. “Ze hebben het geaccepteerd. Je staat op de tweede plaats en Europees ga je gewoon door”, aldus Sneijder, die bijval krijgt van Mulder. “Het gaat wel veel beter dan vorig seizoen.”